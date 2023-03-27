У Путина разразились угрозой разместить ядерное оружие в Беларуси вопреки предупреждениям Запада

В директорской Кремля заявили, что Владимир Путин придерживается, дескать, "конкретных намерений" относительно размещения ядерного оружия в Беларуси.

Путин собирается разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси / Коллаж скриншот YouTube, ua.depositphotos.com/

Планы Запада ввести новые санкции в отношении страны-агрессора России и другая реакция мира, мол, "не остановит" запуска планов Кремля по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси. Дескать, российский директор Владимир Путин "все уже сказал". Об этом заявил кремлевский спикер Дмитрий Песков.

Как сообщает Интерфакс, в ходе своего брифинга в понедельник, 27 марта, он рассказал о том, что Москва, мол, "не собирается отказываться от планов" по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси из-за реакции Запада и возможных новых санкций против РФ.

Руководитель страны-оккупанта РФ Путин, дескать, уже "все объяснил".

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"На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент (Путин – ред.) все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Путин угрожает размещением в Беларуси тактического ядерного оружия

Глава Кремля Владимир Путин 25 марта заявил о своих, дескать, "планах" разместить ядерное оружие в Беларуси. До 1 июля планируют достроить хранилище в Беларуси для таких вооружений. По словам Путина, Минск, мол, "не получит контроля над ядерными зарядами".

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) и Министерство обороны США сделали заявления о том, что на данный момент нет никаких признаков готовности России пойти на применение ядерного оружия. Однако на Западе не верят в безопасность Европы, пока у России есть ядерное оружие.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Москва фактически взяла республику Беларусь в ядерные заложники. Как полагает чиновник, заявление Путина стало шагом к дестабилизации ситуации в Беларуси.

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