У Путина сделали неожиданное заявление о миротворцах Турции в Нагорном Карабахе

Размещение миротворцев из Турции в Нагорном Карабахе не предусмотрено соглашением - Песков / Reuters

В тексте соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией нет пунктов о присутствии в Нагорном Карабахе миротворческого контингента Турции. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – США и Франция – выступавшие гарантами урегулирования конфликта, в договоренностях участия не принимали.

Об этом рассказал российским журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 10 ноября, сообщает информагентство Интерфакс.

Комментируя заявление Ильхама Алиева о том, что турецкие миротворцы будут расположены в Нагорном Карабахе совместно с российскими, Песков акцентировал внимание на отсутствии таких договоренностей в тексте соглашения.

"Об этом (присутствии турецких военных в Карабахе) нет ни слова в тексте заявления, который был опубликован. Об этом не договаривались стороны. Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано", - заверил он.

При этом Песков отметил, что стороны договаривались о создании мониторингового центра не в Нагорном Карабахе, а на территории Азербайджана.Читайте такжеРоссия отправила в Карабах 10 самолетов с миротворцами: чем они вооружены

"Действительно, шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Это в Азербайджане", - сказал пресс-секретарь Путина, добавив, что договоренности утверждены на 5 лет с возможностью их пролонгации.

Песков уточнил, что другие страны-гаранты урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе – США и Франция – не принимали участие в подготовке данного соглашения.

"Это трехстороннее заявление", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Конфликт в Нагорном Карабахе