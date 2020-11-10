У Путина сделали неожиданное заявление о миротворцах Турции в Нагорном Карабахе

США и Франция не принимали участие подписании соглашения по Нагорному Карабаху.
В тексте соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией нет пунктов о присутствии в Нагорном Карабахе миротворческого контингента Турции. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – США и Франция – выступавшие гарантами урегулирования конфликта, в договоренностях участия не принимали.
Об этом рассказал российским журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 10 ноября, сообщает информагентство Интерфакс.
Комментируя заявление Ильхама Алиева о том, что турецкие миротворцы будут расположены в Нагорном Карабахе совместно с российскими, Песков акцентировал внимание на отсутствии таких договоренностей в тексте соглашения.
"Об этом (присутствии турецких военных в Карабахе) нет ни слова в тексте заявления, который был опубликован. Об этом не договаривались стороны. Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано", - заверил он.
При этом Песков отметил, что стороны договаривались о создании мониторингового центра не в Нагорном Карабахе, а на территории Азербайджана.Читайте такжеРоссия отправила в Карабах 10 самолетов с миротворцами: чем они вооружены
"Действительно, шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Это в Азербайджане", - сказал пресс-секретарь Путина, добавив, что договоренности утверждены на 5 лет с возможностью их пролонгации.
Песков уточнил, что другие страны-гаранты урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе – США и Франция – не принимали участие в подготовке данного соглашения.
"Это трехстороннее заявление", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего Азербайджан объявил о начале контрнаступательной военной операции.
- В ходе войны на стороне Баку выступила Турция, которую неоднократно обвиняли в прямой военной поддержке Азербайджана. Президент Реджеп Эрдоган призывал азербайджанское государство к освобождению Нагорного Карабаха и выводу с данной территории армянских войск.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно докладывал о продвижении азербайджанских войск в районе Нагорного Карабаха. По состоянию на 25 октября, Баку, по словам главы государства, контролировал уже более 100 населенных пунктов.
- 8 ноября Алиев заявил о контроле Азербайджаном более 200 поселений в Нагорном Карабахе.
- Переломным моментом войны стало отвоевание стратегического города Шуши, фактически приблизившего окончание военных действий.
- В понедельник, 9 ноября, Россия, Армения и Азербайджан договорились о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха с 00:00 10 ноября. На основе трехстороннего соглашения Ереван возвращает Азербайджану Кельбаджарский район до 15 ноября, Агдамский район до 20 ноября и Лачинский район до 1 декабря 2020 года. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора будут размещены российские миротворцы. Армения обязуется вывести свои войска из Нагорного Карабаха.