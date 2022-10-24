У Путина устроили истерику из-за Украины: жалуются, что мир не верит в фейк о "грязной бомбе"

Песков повторил выдумку Кремля о якобы "наличии у Украины грязной бомбы" и "планах ее применить" / Коллаж УНИАН

Рупор директора страны-агрессора России Дмитрий Песков продолжил тиражирование российской пропаганды о том, что у Украины, мол, "есть грязная бомба", которую Киев якобы "готов применить". Дескать, "угроза налицо", а верить в это или нет – "дело Запада".

Как сообщает РБК, он рассказал о том, что Москве не верят ни США, ни Франция, ни Великобритания в ее заявления о якобы наличии у Украины "грязной бомбы" и "намерении" ее применить.

В то же время, утверждает представитель Кремля, "угроза налицо", а верить этому или нет, дескать, дело западного мира.

"Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министром обороны, дальше уже их дело - верить или не верить", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Фейк России о "грязной бомбе" у Украины

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции. В ходе беседы он рассказал им о придуманном Москвой фейке, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными обвинения России в адрес Украины относительно так называемой "грязной бомбы". По его словам, никакой "грязной бомбы" у Киева нет, а Москва продолжает тиражировать ложь, подобную заявлениям о "нацизме", "разработках ядерного оружия" и "боевых голубях".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия может сама готовиться к применению грязной бомбы. Именно поэтому Москва обвиняет в этом Киев.

Президент Владимир Зеленский допустил, что звонки Шойгу могут быть подготовкой России к провокации и эскалации войны.

Миру следует максимально жестко отреагировать на такие заявления. Зеленский подчеркнул, что если кто-то и может применить ядерное оружие, то это Москва.

Смотрите видео ТСН - почему никто не верит в фейк России о "грязной бомбе Украины"

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