УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Путина заклянчили переговоры и поплакались в жалобах на Запад

Андрей Ганчук
3 июня 2023, 17:51 обновлено 3 июня, 18:00
620
В Кремле обвинили страны-союзники Украины в том, что они мешают планам Москвы запустить так называемые "переговоры" на условиях агрессора России.
Путин, Украина
Путин "открыт к переговорам" - Песков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Директор страны-агрессора России Владимир Путин, дескать, "был, есть и будет открыт к любым контактам" по развязанной Москвой войне против Украины. Однако действия стран Запада, дескать, "не способствуют переговорам". Об этом заявил спикер кремлевской директорской Дмитрий Песков.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, он сказал о том, что Путин якобы "хочет переговоров" по войне.

"Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно", - уточнил позицию главы Кремля Песков.

При этом он пожаловался, что действия Запада, направленные на поддержку Украины для отражения российской военной агрессии, мол, "не позволяют провести переговоры".

"Страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Переговоры Украины и России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина не пойдет на переговоры с агрессором Россией на невыгодных для себя условиях.

По словам чиновника, роль Украины на международной арене существенно выросла, поэтому Киев может придерживаться подобной позиции.

В американском Институте изучения войны сказали, что Путин возобновил свою кампанию, направленную на запуск переговоров с Украиной на выгодных России условиях.

Аналитики отметили, что Путин сам снова заговорил о переговорах и обвиняет западный мир в том, что союзники Украины, дескать, "мешают начать диалог".

Турецкое издание Hürriyet со ссылкой на свои источники сообщило, что президент Украины Зеленский и директор РФ Путин намерены посетить Турцию после инаугурации Реджепа Эрдогана на пост президента страны. Визиты пройдут друг за другом, политики могут обсудить войну и зерновую сделку.

Смотрите видео, в котором Подоляк сказал, удастся ли "усадить" Украину за сто переговоров с агрессором Россией:

Другие новости:

Владимир Путин Дмитрий Песков война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Поражение от ВСУ и ополченцев на Белгородщине грозят РФ бунтами и хаосом – ГУР

Поражение от ВСУ и ополченцев на Белгородщине грозят РФ бунтами и хаосом – ГУР

18:53 Украина
"Все идет по плану": РФ провалила все попытки сдержать контрнаступление ВСУ - Минобороны

"Все идет по плану": РФ провалила все попытки сдержать контрнаступление ВСУ - Минобороны

17:31 Украина
"Мы их морально разбили": Зеленский рассказал о страшной усталости россиян

"Мы их морально разбили": Зеленский рассказал о страшной усталости россиян

16:13 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:57

Зачем зашивать лавровый лист в подушку: ответ вас удивит

18:53

Случится долгожданная встреча: 3 знака зодиака утонут в любви совсем скороВидео

18:53

Поражение от ВСУ и ополченцев на Белгородщине грозят РФ бунтами и хаосом – ГУРВидео

18:34

Обратили внимание все: Орбан жестко опозорился на саммите в МолдовеВидео

17:59

Как сделать сметану в домашних условиях: натуральный и вкусный продукт удивит

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:51

У Путина заклянчили переговоры и поплакались в жалобах на ЗападВидео

17:31

"Все идет по плану": РФ провалила все попытки сдержать контрнаступление ВСУ - МинобороныВидео

17:17

"Там никого не было": охранник прямо сказал, почему укрытие в Киеве было закрытоВидео

17:05

Некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто получил такое правоВидео

Реклама
16:40

Путин не сталкивал лбами Пригожина и Шойгу и молчит по другой причине – ЯковенкоВидео

16:23

Как правильно – "згодна" или "згідна": языковед объяснил распространенную ошибкуВидео

16:13

"Мы их морально разбили": Зеленский рассказал о страшной усталости россиянВидео

16:12

Бывший муж Ани Лорак снова женился

16:12

"Дети облепили его": оккупанты убили 21-летнего сына известного банкира

15:40

Чем удобрить петунию: пышное цветение никого не оставит равнодушным

15:25

Нужно ли чистить мойву перед тем, как жарить: вас удивит неожиданный ответ

15:04

"Идет захват территории": Пригожин в истерике собрался воевать за БелгородщинуВидео

14:58

Пугачева запретила продавать свой замок под Москвой

14:29

В Киеве суд избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом убежищеВидео

14:24

Какой сыр лучше всего подходит для пиццы: как сделать идеальную домашнюю пиццу

Реклама
14:22

Участник группы Kalush Orchestra сделал предложение девушке прямо на сценеВидео

14:10

Атака Украины на Москву не доказана, но Киев сможет бить вглубь России – CNNВидео

13:57

В Грузии умерла старушка, называвшая себя матерью Путина - Sun

13:50

Каменских решила отказаться от похудения и рассказала, что случилось

13:26

Вайкуле анонсировала концерт по сбору средств для Украины

13:00

Гороскоп на завтра 4 июня 2023: Рыбам – облегчение, Близнецам – яркий деньВидео

12:50

Продала бизнес россиянам из мести: Брэд Питт яро судится с Анджелиной Джоли

12:40

Зеленский назвал условие участия Украины на саммите НАТО в ВильнюсеВидео

12:31

"Загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь": Зеленский "растоптал" Путина

11:48

Эксперт пояснил, почему русские обстреливают Киев баллистическими ракетами

11:43

Кулеба разнес Орбана: если вы такие умные, убедите Путина вывести войскаВидео

11:41

Справятся лишь единицы: нужно найти волка среди енотов за 5 секунд

11:26

Выставила старческие ноги без юбки: Лолита устроила танцы в колготкахВидео

10:37

Путин стал "костью в горле" для Южной Африки – BBC

10:28

ВСУ готовы к контрнаступлению на врага - Зеленский

10:06

Возвращение "беглого" Ямы: сотрудники "1+1" поведали, видели ли танцора в студии

09:42

Правительство Венгрии оскандалилось провокационным роликом с "Украиной без Крыма"Видео

08:58

Пошел воевать с двумя сыновьями: под Бахмутом погиб нацгвардеец из Прикарпатья

08:28

Потеряла папу и дедушку: родные рассказали о погибшей под укрытием в Киеве 9-летней ВикеФотоВидео

08:20

Сценарий начала Второй гражданской войны в Россиимнение

Реклама
07:44

Готовится к атаке: Украина скрывает время контрнаступления, чтобы запутать РФ – Эстония

06:22

Будущее будет счастливым и богатым: приметы на 4 июня и что нельзя делать на ТроицуВидео

06:20

Почему Москва активизировала ракетные атакимнение

05:50

Как вырастить большой урожай кабачков: простые советы, которые ищут все дачники

04:42

Головоломка для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд

04:10

"Чувствую, что не выживу": на Харьковщине из-за приказа погибли 2 курсантаВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 3 июняВидео

03:40

"Не прооперировали вовремя": у Лукашенко запущенная хроническая болезнь – БульбаВидео

03:00

"Удары по максимуму": эксперт дал тревожный прогноз насчет новых атак РФ

02:20

В Сети раскритиковали Юлию Тимошенко, которая развлекалась на концерте в Конча-ЗаспеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять