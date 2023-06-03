У Путина заклянчили переговоры и поплакались в жалобах на Запад

В Кремле обвинили страны-союзники Украины в том, что они мешают планам Москвы запустить так называемые "переговоры" на условиях агрессора России.

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Путин "открыт к переговорам" - Песков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Директор страны-агрессора России Владимир Путин, дескать, "был, есть и будет открыт к любым контактам" по развязанной Москвой войне против Украины. Однако действия стран Запада, дескать, "не способствуют переговорам". Об этом заявил спикер кремлевской директорской Дмитрий Песков.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, он сказал о том, что Путин якобы "хочет переговоров" по войне.

"Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно", - уточнил позицию главы Кремля Песков.

При этом он пожаловался, что действия Запада, направленные на поддержку Украины для отражения российской военной агрессии, мол, "не позволяют провести переговоры".

"Страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Переговоры Украины и России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина не пойдет на переговоры с агрессором Россией на невыгодных для себя условиях.

По словам чиновника, роль Украины на международной арене существенно выросла, поэтому Киев может придерживаться подобной позиции.

В американском Институте изучения войны сказали, что Путин возобновил свою кампанию, направленную на запуск переговоров с Украиной на выгодных России условиях.

Аналитики отметили, что Путин сам снова заговорил о переговорах и обвиняет западный мир в том, что союзники Украины, дескать, "мешают начать диалог".

Турецкое издание Hürriyet со ссылкой на свои источники сообщило, что президент Украины Зеленский и директор РФ Путин намерены посетить Турцию после инаугурации Реджепа Эрдогана на пост президента страны. Визиты пройдут друг за другом, политики могут обсудить войну и зерновую сделку.

Смотрите видео, в котором Подоляк сказал, удастся ли "усадить" Украину за сто переговоров с агрессором Россией:

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