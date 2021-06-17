У Путина заявили об опасности вступления Украины в НАТО и разразились предупреждением

Вопрос ПДЧ Украины в НАТО вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле, сказал Дмитрий Песков.
Заявления о вступлении Украины в Североатлантический альянс на основе предоставления ПДЧ вызывают серьезную обеспокоенность в Кремле. Москва следить за этим процессом, так как интеграция Киева в НАТО является "красной линией" для России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как сообщает Reuters, спикер Кремля рассказал о том, что Москва продолжает следить за ситуацией с возможной интеграцией Украины в НАТО. Данный вопрос, а особенно заявления о планах по предоставлению Киеву Плана действий по вступлению в Альянс, серьезно беспокоят российские власти.Читайте также"Здесь нечего обсуждать": Путин о вступлении Украины в НАТО
"Это то, за чем мы очень внимательно следим, и это действительно "красная линия" для нас - в отношении перспективы вступления Украины в НАТО. Конечно, это (вопрос о Плане членства для Украины) вызывает нашу озабоченность", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Интеграция Украины в НАТО
7 июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Джо Байденом предложил США создать специальный механизм вступления Киева в НАТО с конкретной привязкой к календарным датам.
14 июня Зеленский призвал Байдена дать четкий ответ, видит ли Запад Украину в НАТО, и когда украинское государство сможет получит ПДЧ в Североатлантический альянс.
По итогам саммита Альянса блок безопасности выступил с заявлением, согласно которому Украина вступит в НАТО на основании ПДЧ. Однако когда Киев получит соответствующий План, в организации не сказали.
Президент США Джо Байден, в свою очередь, сказал, что на данный момент Украина не может вступить в НАТО. Причем главной проблемой Киева он назвал коррупцию.