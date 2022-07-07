У Зеленского эмоционально прокомментировали отставку Джонсона

Джонсон и Подоляк / president.gov.ua

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отставку Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании.

В частности, он поблагодарил чиновника за то, что понимает "угрозу российского монстра".

"Быть лидером – это называть российское зло злом и брать ответственность в наиболее кризисные времена. Быть лидером – это первым приехать в Киев, несмотря на ракетные обстрелы. Спасибо Борису Джонсону за то, что понимает угрозу российского монстра и всегда на передовой поддержки Украины", – написал Михаил Подоляк Twitter.

Советник главы ОП подчеркнул, что благодаря Джонсону Украина имеет все нужное для эффективной обороны страны.

"Это и оружие, и партнерство, и коалицию. Именно благодаря господину Джонсону мы понимаем, что победа - это действительно символ будущего в Украине. Победа будет за нами потому, что цивилизованный мир полностью находится на проукраинских позициях. Именно поэтому мы очень благодарны нашим партнерам, господину Джонсону за то, что имеем возможность эффективно выполнять свою работу", - добавил он.

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Отставка Бориса Джонсона - что известно

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

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