Удар Байдена по СП-2 в обмен на уступки: в Сенате США устроили переполох из-за трубопровода Газпрома

"Республиканцы" в Сенате требуют от Байдена введения санкций против газопровода Северный поток-2 / Reuters

Сенаторы-"республиканцы" Тед Круз и Майкл Ли устроили блокаду быстрого утверждения десятков кандидатов на должности в Государственном департаменте США. Причиной тому является отказ администрации президента Джо Байдена запустить предусмотренные Конгрессом санкции против российского энергетического проекта Северный поток-2.

Как сообщает американское издание The Hill, сенаторы от Республиканской партии Круз и Ли намерены блокировать утверждение кандидатур в Госдеп до тех пор, пока в Белом доме не примут решение по ограничениям против СП-2.

Читайте такжеЗапуск СП-2 – угроза Украине и Европе: в США раскрыли причину одобрения Байденом проекта ГазпромаВ частности, сенатор Круз является последовательным критиком политики администрации Байдена по Северному потоку-2. По его словам, хозяин Белого дома и его команда "капитулировали" перед Москвой, и не отвечают на требования американского парламента по санкциям в отношении российского газопровода.

"Все сенаторы в этой палате точно знают, почему эти кандидаты не продвинулись вперед, и причина в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто игнорирует Конгресс США", - сказал сенатор.

Также он подчеркнул, что после завершения строительства СП-2 российское государство получит миллиарды долларов, которые будут направлены на дестабилизацию ситуацию в Европе и по всему миру.

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Напомним, ранее сообщалось, что поправки сенатора от Республиканской партии Теда Круза стали серьезным препятствием для утверждения Сенатом США 13 кандидатур в Госдеп. Парламентарий прибегнул к таким действиям для того, чтобы администрация Байдена усилила санкции против российского трубопровода Северный поток-2.

Северный поток-2

США и ФРГ 21 июля объявили о том, что государства достигли соглашения по Северному потоку-2. Договоренности должны предполагать гарантии Германии для Украины. Речь идет о том, что Берлин должен инициировать и поддержать национальные, а также европейские санкции против России в случае, если Москва пойдет на новую агрессию против Киева. Кроме того, немецкой стороне следует оказать содействие вопросу продления российско-украинского соглашения по транзиту газа сроком на 10 лет.

В Офисе президента Украины раскритиковали документ. По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, сделка Вашингтона и Берлина по СП-2 – это только декларация, которая ничего не гарантирует Киеву. Поэтому украинская сторона намерена и дальше бороться с трубопроводом Газпрома и вести переговоры с Западом.

Журналисты Bloomberg в своем материале написали о том, что ФРГ не остановит Северный поток-2 даже в случае новой агрессии РФ в отношении Украины. При таком сценарии ожидается расширение санкций против Москвы на уровне Евросоюза.

Посол России в Германии Сергей Нечаев сказал, что сделка США и Германии по СП-2 не несет каких-либо юридических обязательств не только для Вашингтона и Берлина, но и для России. По его мнению, она никак не отразится на работах по строительству газопровода, достройка которого завершится уже в ближайшие недели.