Удар по окружению Путина: СМИ узнали о планах в ЕС по остановке Северного потока-2

В Европарламенте осудили арест Алексея Навального в России.
Европейский парламент намерен принять резолюцию с требованием блокирования процесса строительства газопровода Северный поток-2 по причине ареста российского оппозиционного политика Алексея Навального. Евродепутаты будут рекомендовать ввести санкции против олигархов из окружения Владимира Путина, журналистов и лиц, которых Европа считает причастными к аресту Навального.
Как сообщает немецкое издание Spiegel, резолюцию ЕП планируют поддержать социал-демократы, либералы, зеленые и консерваторы. Они предложат ввести ограничения против крупного бизнеса из окружения Путина, представителей государственной пропаганды и лиц, причастных к аресту оппозиционера Навального. Предлагается заморозка их активов в Европе и запрет въезда на территорию Евросоюза.
Резолюция Европарламента, которая носит рекомендательный характер, может быть проголосована 21 января. Решение о выполнении документа будут принимать руководители государств.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах
Северный поток-2 новости
- Российская корпорация Газпром 19 января впервые допустила возможность приостановки или полной остановка реализации проекта Северный поток-2 по причине "изменения политической ситуации". В Кремле обвинили США в давлении на энергетический проект и заявили, что такие действия Вашингтона являются незаконными.
- Позже Вашингтон расширил санкции в отношении Северного потока-2. Под новый удар США попали трубоукладчик Фортуна, который задействован в достройке газопровода, и компания-владелец судна.
- Достройка СП-2 в территориальных водах Дании должна была начаться 15 января, однако процесс свернули из-за "технических проблем". В России считают, что работы приостановлены по причине отсутствия разрешения на проведения работ у судна Академик Черский, которое норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать по причине угрозы попасть под американские санкции, вступивших в силу 1 января 2021 года.