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Удар по окружению Путина: СМИ узнали о планах в ЕС по остановке Северного потока-2

21 января 2021, 08:19
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В Европарламенте осудили арест Алексея Навального в России.

Северный поток-2
Евродепутаты предлагают остановить Северный поток-2 и ввести новые санкции против России / Reuters

Европейский парламент намерен принять резолюцию с требованием блокирования процесса строительства газопровода Северный поток-2 по причине ареста российского оппозиционного политика Алексея Навального. Евродепутаты будут рекомендовать ввести санкции против олигархов из окружения Владимира Путина, журналистов и лиц, которых Европа считает причастными к аресту Навального.

Как сообщает немецкое издание Spiegel, резолюцию ЕП планируют поддержать социал-демократы, либералы, зеленые и консерваторы. Они предложат ввести ограничения против крупного бизнеса из окружения Путина, представителей государственной пропаганды и лиц, причастных к аресту оппозиционера Навального. Предлагается заморозка их активов в Европе и запрет въезда на территорию Евросоюза.

Резолюция Европарламента, которая носит рекомендательный характер, может быть проголосована 21 января. Решение о выполнении документа будут принимать руководители государств.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах

Северный поток-2 новости

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