Удар по режиму Лукашенко: Тихановская попросила США о помощи

Тихановская призывает США принять закон с целью расширения санкций против Минска / Reuters

Вашингтон должен оказать более существенную поддержку оппозиции Беларуси. Американскому сенату следует утвердить закон, который позволит расширить полномочия президента США по вопросу введения санкций в отношении официального Минска.

Об этом заявила белорусский политик, бывший кандидат в президенты страны и лидер оппозиции Светлана Тихановская в своей колонке для издания The Washington Post.

Тихановская поблагодарила администрацию 45-го президента США Дональда Трампа за поддержку белорусского народа и акцентировала внимание на том, что Штаты должны оказать более серьезную помощь оппозиции. В частности, речь идет о принятии Конгрессом закона, который позволит главе государства усилить санкции против правящего режима в Беларуси.

"Мы нуждаемся в большей помощи от США, даже в этот сложный переходный период. Я призываю конгресс США в оперативном порядке принять законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии", - подчеркнула Тихановская.Читайте такжеТрибунал для режима Лукашенко: в ЕС назвали главное условие удара по Минску

Светлана Тихановская новости