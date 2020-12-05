Удар по режиму Лукашенко: Тихановская попросила США о помощи

Светлана Тихановская поблагодарила администрацию Дональда Трампа за помощь Беларуси.
Вашингтон должен оказать более существенную поддержку оппозиции Беларуси. Американскому сенату следует утвердить закон, который позволит расширить полномочия президента США по вопросу введения санкций в отношении официального Минска.
Об этом заявила белорусский политик, бывший кандидат в президенты страны и лидер оппозиции Светлана Тихановская в своей колонке для издания The Washington Post.
Тихановская поблагодарила администрацию 45-го президента США Дональда Трампа за поддержку белорусского народа и акцентировала внимание на том, что Штаты должны оказать более серьезную помощь оппозиции. В частности, речь идет о принятии Конгрессом закона, который позволит главе государства усилить санкции против правящего режима в Беларуси.
"Мы нуждаемся в большей помощи от США, даже в этот сложный переходный период. Я призываю конгресс США в оперативном порядке принять законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии", - подчеркнула Тихановская.Читайте такжеТрибунал для режима Лукашенко: в ЕС назвали главное условие удара по Минску
Светлана Тихановская новости
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 3 декабря заявила, что режим Лукашенко уже на грани краха, а сама политик готова возглавить Беларусь на время переходного периода.
- 4 декабря у Тихановской рассказали о двух сценариях дальнейшего развития событий в Беларуси. Либо процесс будет мирным и в стране пройдут переговоры по новым выборам с передачей власти оппозиции, либо режим Лукашенко усилит давление, вследствие чего белорусская оппозиция вынужденно уйдет в подполье.
- Советник Тихановской Александр Добровольский не исключил военного или номенклатурного переворота в Беларуси в том случае, если новые выборы в стране будут сфальсифицированы.