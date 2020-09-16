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"Угроза для режима": эксперт рассказал, кто отравил Навального

16 сентября 2020, 04:26

Алексей Навальный может стать реальным лидером в РФ, уверен Андрей Илларионов.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

В том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен, нет никаких сомнений, заявил старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей, в России только один человек занимается отравлениями.

"Кто отравил Анну Политковскую? Александра Литвиненко? Скрипалей? Руководителей Антидопингового комитета? Емельяна Гебрева (болгарского бизнесмена, который занимался оружием)? Других отравителей у нас нет – он у нас только один. Потому и тут сомнений нет", - отметил эксперт.

По его мнению, наибольшей опасностью для кремлёвского режима являются люди, способные выводить сотни тысяч людей на улицы, как в Беларуси.

"Кто в Беларуси является главным мотором национальной революции? Telegram-канал NEXTA. Именно поэтому против основателя этого Тelegram-канала возбуждены уголовные дела не только режимом Лукашенко, но и режимом Путина. Раз эти люди оказались способны организовывать людей и вывести их на улицы и площади, значит, они представляют самую большую угрозу для режима", - пояснил собеседник.

Он уверен, что Навальный представляет для Кремля реальную угрозу – ведь он способен выводить людей на улицы.

"Очередное обострение возникло с протестами в Хабаровске, где в течение уже двух месяцев люди выходят на улицу. Хотя сами протесты в Хабаровске не были спровоцированы действиями Навального, но он подключился к этим протестам.

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Что касается реакции в России на отравление Навального, то у нас нет полного представления о том, как на такого рода события реагируют люди в России. Всё-таки в России жесткий авторитарный режим: любой протест или другие подобные действия очень жестко подавляются", - добавил Илларионов.

  • 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
  • Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже вывели из состояния комы.
Алексей Навальный отравление Навального новости России Андрей Илларионов
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