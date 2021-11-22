Угроза военного вторжения РФ в Украину: в Москве подтвердили маневры войск и разразились обвинением

Мы двигаемся на своей территории - Небензя / REUTERS

Постоянный представитель РФ в Организации объединенных наций Василий Небензя сказал, что, дескать, никакой напряженности на российско-украинской границе нет. По его словам, войска совершают маневры на своей территории, а об опасности говорят те страны, которые якобы считают, что войска России должны находиться там, где они сами считают нужным.

Как сообщает ТАСС, он заявил, что передвижение войск происходит на территории РФ, в то время как Москву, дескать, обвиняют в эскалации ситуации те страны, у которых есть своя точка зрения по поводу дислокации российских военных подразделений.Читайте такжеСерия ударов России по Украине и пик войск у границы: в разведке раскрыли опасные планы Кремля

"Никакой напряженности на границе нет. Мы двигаемся на своей территории. Напряженность нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным", - подчеркнул Небензя.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали материалы, в которых шла речь о концентрации российских войск у границ Украины. Журналисты аргументировали свои сведения спутниковыми снимками, на которых установлено передвижения военных подразделений.

В НАТО подтвердили сведения о войсках России у границ Украины. Причем в Альянсе уточнили, что российское государство может пойти на реализацию силовой операции.

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Посол в Германии Андрей Мельник сказал, что в Киеве бьют тревогу о ситуации, связанной с повышенной концентрацией войск РФ у границ Украины. По его словам, угроза вторжения такая же высокая, как в 2014 году, когда российская армия оккупировала Крым и осуществила военное вторжение на востоке страны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные маневры России связаны с якобы "провокационными действиями" Североатлантического альянса.