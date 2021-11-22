УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Угроза военного вторжения РФ в Украину: в Москве подтвердили маневры войск и разразились обвинением

22 ноября 2021, 22:41

В России отрицают опасную тенденцию, связанную с войсками неподалеку от границ Украины.

Василий Небензя
Мы двигаемся на своей территории - Небензя / REUTERS

Постоянный представитель РФ в Организации объединенных наций Василий Небензя сказал, что, дескать, никакой напряженности на российско-украинской границе нет. По его словам, войска совершают маневры на своей территории, а об опасности говорят те страны, которые якобы считают, что войска России должны находиться там, где они сами считают нужным.

Как сообщает ТАСС, он заявил, что передвижение войск происходит на территории РФ, в то время как Москву, дескать, обвиняют в эскалации ситуации те страны, у которых есть своя точка зрения по поводу дислокации российских военных подразделений.Читайте такжеСерия ударов России по Украине и пик войск у границы: в разведке раскрыли опасные планы Кремля

"Никакой напряженности на границе нет. Мы двигаемся на своей территории. Напряженность нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным", - подчеркнул Небензя.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали материалы, в которых шла речь о концентрации российских войск у границ Украины. Журналисты аргументировали свои сведения спутниковыми снимками, на которых установлено передвижения военных подразделений.

В НАТО подтвердили сведения о войсках России у границ Украины. Причем в Альянсе уточнили, что российское государство может пойти на реализацию силовой операции.

Реклама

Посол в Германии Андрей Мельник сказал, что в Киеве бьют тревогу о ситуации, связанной с повышенной концентрацией войск РФ у границ Украины. По его словам, угроза вторжения такая же высокая, как в 2014 году, когда российская армия оккупировала Крым и осуществила военное вторжение на востоке страны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные маневры России связаны с якобы "провокационными действиями" Североатлантического альянса.

viber
новости России российские войска Василий Небензя новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Угроза военного вторжения РФ в Украину: в Москве подтвердили маневры войск и разразились обвинением». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьГороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грусть Названо лучшее время года для покупки квартиры: когда жилье самое дешевоеНазвано лучшее время года для покупки квартиры: когда жилье самое дешевое Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасностьЛунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасность На Украину налетит циклон и принесет резкое ухудшение погодыНа Украину налетит циклон и принесет резкое ухудшение погоды Венчание, внезапное увольнение и неожиданная кража: прогноз на картах Таро для Дев на декабрь 2021Венчание, внезапное увольнение и неожиданная кража: прогноз на картах Таро для Дев на декабрь 2021
22:41

Угроза военного вторжения РФ в Украину: в Москве подтвердили маневры войск и разразились обвинением

22:30

Зарплата Зеленского оказалась ниже, чем у его пресс-секретаряВидео

21:46

Харьковские патрульные массово увольняются с работы: названа причинаВидео

21:40

Украина решила полностью "перекрыть" границы из-за гибридного удара России по ПольшеВидео

21:05

В Украине резко взлетели цены на самый популярный овощВидео

Реклама
20:57

Мигранты – атакуют, а пограничники Беларуси прикрывают: Польша заявила о тактике нападения на кордонВидео

20:54

В декабре в Украине ударит крепкий мороз и завалит снегомВидео

20:30

Результат кадровых изменений: ГП "Гарантированный покупатель" дополнительно заработал 200 млн грн от продажи "зеленой" электроэнергии

20:04

Била по лицу и таскала за ухо: на Волыни учительница физики избила ученикаВидео

19:49

Крым – Украина и силовая операция по полуострову: у президента Болгарии объяснили резкое заявление

19:47

Любовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обманВидео

19:30

"I Alone Can Fix It: в чем трагедия украинских президентовмнение

19:22

35 гривен за буханку: в Украине взлетят цены на хлебВидео

19:14

Киев попал в ТОП-10 самых инстаграммных городов мираВидео

19:07

Гороскоп на завтра 23 ноября 2021: Львам – везение, Девам – крупный скандал, Козерогам – вещие сныВидео

18:51

Шуфутинский запланировал концерт в Киеве после посещения Крыма: как его "встретят" пограничникиВидео

18:51

Как в Новый год 2022 угодить Тигру, чтобы он принес в дом счастье и благополучие

18:42

Бонус для Москвы и до 100 млрд кубометров газа в Европу: Украина поставила РФ условие по транзитуВидео

18:30

В Украине выбрали королеву красоты с инвалидностью

18:04

В Киеве массово конфискуют автомобили: кто лишится "четырёхколёсного друга" и почемуВидео

Реклама
18:03

Синоптики удивили украинцев аномальной погодой в конце ноябряВидео

18:00

Аваков, Шустер и Комаровский сделали интригующее фото с оружием в руках: в Сети бурно отреагировали

17:59

Венчание, внезапное увольнение и неожиданная кража: прогноз на картах Таро для Дев на декабрь 2021Видео

17:47

Машину разорвало на части: во Львовской области в страшной аварии погибла 15-летняя девочкаВидео

17:32

Вакцинация детей от COVID-19: Комаровский предупредил об опасной мутацииВидео

17:31

Магнитные бури в декабре 2021: прогноз самых опасных днейВидео

17:31

Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, но расслабляться не стоит - ЛяшкоВидео

17:14

Увидел добычу и выстрелил: охотник подстрелил бабушку и ребенка на Тернопольщине

17:11

Поднял кубок над головой третий раз подряд: стало известно, кто выиграл Лигу СмехаВидео

16:58

Коронавирус не в тройке лидеров: Госстат назвал самые частые причины смерти украинцевВидео

16:45

Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Георгия Победоносца и как не попасть в бедуВидео

16:43

"Атака Украины" на Донбассе: Кулеба поставил точку вокруг истерики РФВидео

16:36

Абсолютно обнаженная Ольга Цибульская показала горячие постельные кадры

16:35

В Славянске появились "антиковидные" таксиВидео

16:30

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 с тигром, который позволит поверить в сказкуФото

16:24

Вера Брежнева в прозрачной блузке с глубоким декольте затосковала по "ВИА Гре"

16:20

"Напилась так, что идти не могла": в Полтаве на улице нашли 14-летнюю пьяную школьницу

16:14

15-летний подросток торговал COVID-сертификатами в фейковой "Дии"Видео

16:09

За подделку придется отвечать по полной: в Украине ужесточают проверку COVID-сертификатовВидео

16:08

Денис Казанский. Организатора "референдума" в 2014 отблагодарили подваломВидеоблоги

Реклама
16:07

Как повысить гемоглобин народными средствами – простые и действенные способы

15:53

Дипскандал из-за Крыма: в США ответили на заявление президента Болгарии

15:53

В Николаеве водитель троллейбуса на глазах у ребенка избила беременную из-за денег

15:49

В Одессе авто-леди устроила "боулинг" с автомобилем на парковкеВидео

15:48

"Это делать пока рано": Данилов сообщил, кто выступает против вступления Украины в НАТОВидео

15:47

Путин и Байден проведут встречу и обсудят УкраинуВидео

15:33

Ким Кардашьян спасла 130 афганских девушек от режимаТалибана

15:32

В 2022 году в Украине резко поднимутся зарплаты: названы профессии-"счастливчики"Видео

15:28

Ситуация тяжелая: глава Госпотребслужбы Киева о выходе столицы из "красной" зоныВидео

15:22

В разведке РФ припугнули Украину грузинским сценарием 2008 годаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять