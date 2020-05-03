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Уханьская зараза вернется: в НАТО назвали сроки второй вспышки Covid-19

3 мая 2020, 20:15

В Альянсе ужа стартовала подготовка ко второй волне пандемии.

НАТО
В НАТО заговорили о новой вспышке Ковид-19 / Reuters

Мир еще не успел побороть мощную вспышку китайской хвори, которая с декабря прошлого года каждый день уносит человеческие жизни в разных странах. 

В то же время в Североатлантическом Альянсе (НАТО) уже начали готовиться ко второй волне жуткой пандемии, которую прогнозируют уже на осень этого года, пишет Spiegel.

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По информации СМИ, на прошлой неделе послы стран НАТО провели закрытую встречу с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, на которой было решено начать подготовку ко второй волне вспышки COVID-19. При этом также должен быть разработан долгосрочный "план действий в ответ на пандемию".

"Альянс хочет быть лучше подготовленным к новой вспышке вируса и иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим партнерам по НАТО", - говорится в сообщении.

Ожидается, что план будет представлен и одобрен Альянсом в конце июня на заседании министров обороны членов НАТО.

Коронавирус в мире

Ранее Главред писал, что китайский коронавирус убил 244 778 человек по состоянию на 7:00 утра воскресенья, 3 мая. Всего в мире выявили 3 484 176 случаев заражения новым коронавирусом. Вылечились от Ковида 1 121 534 человека.

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