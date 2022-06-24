Украина будет атаковать войска РФ мощными РСЗО Himars, наступает другая война – террорист Гиркин

Украина получает совершенно другой тип оружия - Гиркин / Коллаж Википедия, Reuters

Российский террорист, бывший главарь боевиков "ДНР" на Донбассе Игорь Гиркин испугался применения Украиной реактивных систем залпового огня Himars, которые уже на вооружении ВСУ. По его словам, теперь на войне будут изменения.

"Прошел последний день "тишины". С сегодняшнего дня Украина будет атаковать американскими РСЗО Himars, которые являются тактическим оружием. С определенным типом ракет дистанция атаки может достигать 500 км. Официально в Украину прибыли ракеты, которые могут лететь 80 км", - пишет он в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что украинские войска теперь получили совершенно другой тип тяжелых вооружений.

"До сих пор у Украины было оружие, которое разрабатывалось и ставилось на вооружение в 1970-1980 годах, "Точка У" например, "Град". Сейчас совершенно иной тип вооружения", - подчеркнул Игорь Гиркин.

Справка

РСЗО HIMARS

HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня. Вооружение разработали в коне 1990-х годов.

РСЗО используется с целью нанесения поражения районов концентрации артиллерии, средств противовоздушной обороны, огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров противника. Также при помощи HIMARS оказывается огневая поддержка своим войскам.

Максимальная дальность HIMARS – 300 километров. Система используется для нанесения ударов управляемыми и неуправляемыми ракетами.

Поставки дальнобойных РСЗО HIMARS в Украину

В Белом доме 1 июня сделали заявление, согласно которому США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. Вооружение вошло в новый пакет военной помощи Киеву. В Вашингтоне акцентировали внимание на том, что ВСУ не должны применять РСЗО HIMARS для нанесения ударов по территории России.Читайте такжеHIMARS будет уничтожать оккупантов в тылу: на что способна ракетная система и как поможет Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в середине июня говорил, что украинские военные завершили обучение по использованию HIMARS. Он анонсировал прибытие РСЗО в Украину в течение месяца.

Министр обороны Украины Алексей Резников 23 июня заявил, что мощные дальнобойные РСЗО HIMARS уже привезли. Он предупредил российские войска о последствиях использования ВСУ такого вооружения.

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