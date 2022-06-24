УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украина будет атаковать войска РФ мощными РСЗО Himars, наступает другая война – террорист Гиркин

24 июня 2022, 10:32

Бывший главарь боевиков "ДНР" Гиркин-Стрелков опасается ухудшения военной ситуации для российских войск в Украине.

Гиркин Хаймарс
Украина получает совершенно другой тип оружия - Гиркин / Коллаж Википедия, Reuters

Российский террорист, бывший главарь боевиков "ДНР" на Донбассе Игорь Гиркин испугался применения Украиной реактивных систем залпового огня Himars, которые уже на вооружении ВСУ. По его словам, теперь на войне будут изменения.

"Прошел последний день "тишины". С сегодняшнего дня Украина будет атаковать американскими РСЗО Himars, которые являются тактическим оружием. С определенным типом ракет дистанция атаки может достигать 500 км. Официально в Украину прибыли ракеты, которые могут лететь 80 км", - пишет он в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что украинские войска теперь получили совершенно другой тип тяжелых вооружений.

"До сих пор у Украины было оружие, которое разрабатывалось и ставилось на вооружение в 1970-1980 годах, "Точка У" например, "Град". Сейчас совершенно иной тип вооружения", - подчеркнул Игорь Гиркин.

Справка

РСЗО HIMARS

HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня. Вооружение разработали в коне 1990-х годов.

РСЗО используется с целью нанесения поражения районов концентрации артиллерии, средств противовоздушной обороны, огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров противника. Также при помощи HIMARS оказывается огневая поддержка своим войскам.

Максимальная дальность HIMARS – 300 километров. Система используется для нанесения ударов управляемыми и неуправляемыми ракетами.

Поставки дальнобойных РСЗО HIMARS в Украину

В Белом доме 1 июня сделали заявление, согласно которому США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. Вооружение вошло в новый пакет военной помощи Киеву. В Вашингтоне акцентировали внимание на том, что ВСУ не должны применять РСЗО HIMARS для нанесения ударов по территории России.Читайте такжеHIMARS будет уничтожать оккупантов в тылу: на что способна ракетная система и как поможет Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в середине июня говорил, что украинские военные завершили обучение по использованию HIMARS. Он анонсировал прибытие РСЗО в Украину в течение месяца.

Министр обороны Украины Алексей Резников 23 июня заявил, что мощные дальнобойные РСЗО HIMARS уже привезли. Он предупредил российские войска о последствиях использования ВСУ такого вооружения.

Главред рекомендует:

РСЗО военная помощь Игорь Гиркин новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:28

Эстония может исчезнуть с карты в случае нападения РФ: Каллас раскритиковала стратегию НАТО

11:26

Григорий Козловский досье

11:05

Подорвали склад боеприпасов и 30 бронемашин: украинские самолеты мощно ударили по врагу

10:35

В Херсоне взорвали авто известного коллаборанта Савлученко – он погибФото

10:32

Украина будет атаковать войска РФ мощными РСЗО Himars, наступает другая война – террорист ГиркинВидео

Реклама
10:28

Украинская армия вышла из Северодонецка - журналист Бутусов

10:05

На Луганщине оккупанты ракетой взорвали на мелкие куски свою систему ПВОВидео

10:04

РФ пришлось перейти на старые самолеты и пилотов-наемников: в разведке Британии назвали причинуВидео

09:40

Политолог пояснил, закончит ли смерть Путина войну в Украине

09:17

HIMARS будет уничтожать оккупантов в тылу: на что способна ракетная система и как поможет УкраинеВидео

09:14

Воины ВСУ показали мощные удары по российским войскам сразу с трех Точек-УВидео

09:03

Если РФ определят главной угрозой, Украина начнет движение в НАТО - политолог Тарас ЗагороднийВидео

08:41

Эта война надолго?мнение

08:31

Защитникам Украины дали приказ отойти от Северодонецка – ГайдайВидео

08:30

Боец ВСУ сбил из ПЗРК Игла Ка-52 Аллигатор войск РФ: уничтожение вертолета врага он посвятил сынуВидео

08:26

Гороскоп на сегодня 24 июня 2022 для всех: Тельцам - тайфун в любви, Девам - скандал, Овнам - награда

07:39

В России разбился военный самолет Ил-76: есть погибшие и раненыеВидео

07:12

Есть ли право на лево: ТОП-5 причин, почему мужчина изменяет

07:09

Уничтожены "Гиацинт", "Мста" и 44 оккупанта: ВСУ нанесли 5 авиаударов по войскам РФ на югеВидео

06:47

Можно ли порошок для ручной стирки сыпать в стиральную машинку: как не угробить вещи и технику

Реклама
06:31

Как защитить садовый участок от клещей: советы опытных огородников

06:29

Наступление РФ затормозится: захват Северодонецка и Лисичанска россиянами не изменит ход войны – ISWВидео

06:29

Старая Европа сдрейфила: есть ли у НАТО чем воевать за Литву и Эстониюмнение

05:40

Украину разжарит и засушит: синоптики назвали дату резкого потепленияВидео

05:30

Выезд мужчин за границу 2022: кто может уехать из Украины во время военного положения

05:20

Самый вкусный и превосходно нежный закусочный пирог-улитка из лаваша: простой рецепт за 10 минутВидео

04:59

Ангельская красота, немецкое качество: 51-летняя Клаудия Шиффер показала идеальное тело в купальнике

04:55

Возможны переговоры: астролог назвала месяц, который станет переломным в войне

04:40

Врежет пекло после "потопа": украинцам дали неожиданный прогноз погодыВидео

04:24

Как правильно пасынковать помидоры для щедрого урожая

04:12

Кейт Миддлтон и принц Уильям представили свой первый официальный портрет

03:42

Вдова солиста Ласкового мая рассказала о проклятье, которое лежит на всех членах группы

03:33

Пэрис Хилтон носит амулет в цветах флага УкраиныВидео

03:10

В какой цвет покрасить волосы после 40 лет: 4 оттенка, которые омолаживают всех женщин

02:37

"Показывает войну на грани": в ОП объяснили функцию АрестовичаВидео

02:03

Гороскоп на неделю 27 июня-3 июля: Ракам – сплетни, Львам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги

01:32

Битва за Донбасс - последний рывок оккупантов: Жданов поведал, что будет после боев за Луганщину

00:51

Приметы на 24 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23 июня, четверг
23:55

Военная рассказала, должны ли люди в мирных городах жить на "полную катушку"

23:39

Кулеба поведал о переломном моменте на пути к кандидатству в ЕС

Реклама
23:34

НАПК вводит санкции против "путинистов" Киркорова и Королевой

23:21

"Как же так, Боже": Леся Никитюк сообщила трагическую новость

23:10

Приметы на 25 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23:08

ВСУ вышли из окружения под Северодонецком: в МВД раскрыли деталиВидео

23:04

За сутки на Донбассе россияне убили шестерых мирных жителей - ОВА

22:57

MONATIK посвятил стих войне в УкраинеВидео

22:38

От водопадов до пивоварни: опубликовано расследование о новом дворце ПутинаВидео

22:16

Российский муж Надежды Мейхер замалчивает войну в Украине и работает в стране-агрессоре

22:16

Ждали 120 дней и 30 лет: Зеленский отреагировал на решение ЕС по Украине

21:58

Смерть Юры Шатунова разбила сердце Сердючке

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять