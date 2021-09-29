Украина – надежная транзитная страна: в ЕС поддержали Киев и сделали заявление по Венгрии и Газпрому

В Еврокомиссии рассказали Украине о своей позиции по газовому контракту Венгрии с Россией / Reuters

Европейская комиссия представила официальному Киеву свою позицию по поводу газового контракта России и Венгрии, предусматривающего транзит газа в обход территории Украины. В ЕС по-прежнему придерживаются точки зрения, согласно которой украинское государство является надежной транзитной страной. Киев и Брюссель готовы продолжать сотрудничество в энергетической сфере. Об этом заявили в Еврокомиссии.

Как сообщает Интерфакс-Украина, представитель ЕК рассказал информагентству о том, что министр энергетики Герман Галущенко провел переговоры с европейским комиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон. В ходе встречи он инициировал разговор о долгосрочном российско-венгерском газовом транзитном контракте. Симсон в ответ рассказала ему о том, как в Еврокомиссии относятся к таким договорам, и какую роль в этих вопросах играет Комиссия.

"Министр Галущенко поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и Газпромом на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины. Комиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Комиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок", - указано в сообщении.

Также отмечается, что комиссар Симсон поддержала позицию, согласно которой в Евросоюзе считают Украину "надежной транзитной страной".

Кроме того, стороны провели переговоры о реформах украинского государства в энергетической сфере, а также обговорили готовность Еврокомиссии помогать в интеграции электросетей Украины и ЕС на основе дорожной карты, в которой должны быть прописаны специальные шаги и конкретные показатели.

Реклама

Читайте такжеВенгрия вызвала посла Украины из-за недовольства сделкой Будапешта с Газпромом"Еврокомиссар и министр обменялись мнениями о путях содействия переходу Украины на чистую энергию и о состоянии программ по повышению безопасности атомных электростанций", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Напомним, ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявлял, что по мотивам подписания контракта газового контракте между Москвой и Будапештом будет проведена проверка на предмет соблюдения европейских правил и норм.

Контракт России с Венгрией на транзит газа и позиция Киева

Венгерская компания MVM Group и российская корпорация Газпром 27 сентября подписали 15-летний контракт, которым предусмотрены поставки газа в обход Украины на территорию Венгрии. Согласно условиям, Будапешту полагается по 4,5 миллиарда кубических метров газа в год. Около 3,5 млрд. куб. м будут идти через Сербию, и еще один миллиард кубических метров пойдет через территорию Австрии. Пока в Венгрию идет газ через пункты Берегово на границе с Украиной и Баумгартен на рубежах Словакии и Венгрии. Условия договора могут быть пересмотрены через 10 лет.

Официальный Киев подверг критике газовый договор Венгрии и России. В МИД сказали, что такой контракт является политически мотивированным и необоснован с точки зрения экономики. Договоренность принята в угоду Кремля и наносит вред национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям. В Киеве обещали обратиться в Еврокомиссию с целью проведения оценки данной сделки.

Кроме того, в Киеве решили перенести 5-е заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая должна была пройти под руководством министров иностранных дел двух государств.

Директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон не исключил сценария, при котором газовый договор Венгрии с Россией может поспособствовать полной или частичной остановке транзита российского газа через украинскую территорию в Венгрию.

Премьер-министр Венгрии Питер Сийярто раскритиковал позицию Украины и заявил, что решение Будапешта о контракте с Газпромом продиктовано интересами венгерского государства. Он назвал заявления со стороны Киева попыткой вмешательства во внутренние дела государства.