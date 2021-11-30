Украина не сдается в борьбе с Северным потоком-2: у Путина заявили об "угрозе" Киева трубе Газпрома

Россия предпочла бы запустить Северный поток-2 без угроз - Песков / Reuters

Москва видит угрозу в участии Украины в сертификации российского энергетического проекта Северный поток-2. Причем в Кремле верят, что Европа заинтересована в запуске магистрали Газпрома. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, комментируя участие компаний Украины – Нафтогаза и Оператора газотранспортной системы (ОГТСУ) – в сертификации трубопровода СП-2, он сказал о том, что Россия, дескать, предпочла бы, чтобы никаких "угроз" на пути получения трубопроводом разрешения на работу не было.

В Кремле верят, что Европа заинтересована в запуске магистрали Северный поток-2.

Читайте такжеСделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через Украину"Мы, конечно, предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения проекта сертификации Северного потока-2 не было, чтобы никакие угрозы не стояли, потому что сертификация и запуск этого проекта - в интересах всех европейских потребителей", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Участие Украины в сертификации СП-2

Немецкий регулятор допустил компанию-оператора ГТС и Нафтогаз Украины к участию в процедуре сертификации Северного потока-2. Киев намерен представить свою аргументацию, согласно которой трубопровод Газпрома не должен заработать, поскольку его деятельность не соответствует европейскому законодательству.

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Речь идет о том, что СП-2 не отвечает требованиям Третьей газовой директивы ЕС, согласно которой одна и та же компания не может заниматься добычей, продажей и транспортировкой газа. Компания Nord Stream AG является дочерней структурой газового монополиста Газпрома, что является препятствием для сертификации новой магистрали.Читайте такжеВ США переполох из-за удара по Северному потоку-2: Сенат провалил оборонный бюджет

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил Reuters, что у Украины нет права вето в процессе сертификации проекта Газпрома. Однако Киев будет оспаривать в судебном порядке данную процедуру в случае нарушения закона.

"Мы надеемся, что этого не произойдет (нарушения законодательства, - ред.), но если это случится, и они сертифицируют проект (Северный поток-2, - ред.) вопреки духу закона, тогда, конечно, мы обратимся в суд", - подчеркнул Витренко.

Приостановка сертификации Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство Германии, которое является немецким регулятором, приняло решение о приостановке сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2.

В Берлине сказали, что структура собственности проекта Газпрома не соответствует требованиям немецкого законодательства.

Теперь регулятор настаивает на том, чтобы компания-оператор проекта Nord Stream AG зарегистрировала в ФРГ дочернюю компании, которая должна стать владельцем немецкого участка газопровода Северный поток-2.

Если требование не будет выполнено, сертификацию трубопровода СП-2 не возобновят.

В Нафтогазе подвергли критике Россию и заявили, что Газпром перешел к "юридическим трюкам". По мнению главы компании Юрия Витренко, россияне собираются создать в Германии дочернюю компанию и сделать ее оператором только немецкого участка трубы Северного потока-2. Это противоречит всем нормам. Он призвал США ввести санкции против нового юридического лица Газпрома.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия намерена выполнить все требования Германии для скорейшего запуска трубопровода Северный поток-2.

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