Украина получила от Британии 425 млн евро: деньги пойдут на зарплаты учителям

Украина получила от Британии кредит / МИД Украины

Украина получила от Британии кредит размером в 425 млн евро. Деньги направят на оплату труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях, сообщает Министерство финансов.

По информации ведомства, в рамках проекта Всемирного банка для поддержания государственных расходов Украина получила кредит на 446,8 млн евро. В рамках этого финансирования гарантия Великобритании составляет 424,6 млн евро.

"В условиях войны Украине важно сохранить потенциал, действенность и устойчивость государственного управления. Привлеченные средства позволят обеспечить финансирование для работников бюджетной сферы. Благодарны правительству Великобритании и команде Всемирного банка за поддержку Украины в этот трудный период нашей истории", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, 15 июня американский президент Джо Байден лично рассказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов.

До того американское издание The Washington Pos писало - администрация Джо Байдена уже согласовала решение о поставке Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности.

Причем речь якобы идет о критически важном оружие, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе. Пакет военной помощи Украине в размере 700 млн долларов будет также включать вертолеты, системы противотанкового оружия Javelin, тактическую технику, запчасти, автомобили, боеприпасы и многое другое.

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