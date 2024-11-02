"Украину будут ждать новые вызовы": чем грозит победа Трампа на выборах

По мнению посла, победа Дональда Трампа на выборах создаст для Украины очень серьезные риски и тревожную ситуацию.

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Чем опасна победа Трампа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы:

Харрис продолжит поддерживать Украину

Победа Трампа приведет к новым вызовам

Если на выборах победит Камала Харрис, то Украина сможет рассчитывать на поддержку со стороны США, тогда как избрание Дональда Трампа приведет к новым вызовам. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур.

По мнению посла, Харрис продолжит политику Байдена.

"С одной стороны, без военной поддержки от США мы не смогли бы бороться против российской агрессии, но с другой есть много недостатков: отсутствие стратегической определенности относительно военного поражения России, опоздание с военной помощью и определенные запреты. Поэтому курс Байдена все больше подвергается критике", - объясняет Шамшур.

Также он добавляет, что у Харрис, во-первых, нет опыта в международной политике, а во-вторых, понимания того, что стоит на кону во время противостояния российской угрозе.

По мнению посла, именно Харрис будет больше уделять внимание вопросам именно внутренней политики.

Смотрите видео, в котором Олег Шамшур сделал прогноз относительно президентства Харрис или Трампа:

А вот ситуация с Трампом несколько иная, например, кандидат в президенты США неоднократно подчеркивал, что Украина получает слишком много военной поддержки.

"Очевидно такие изменения приведут к уменьшению объемов военной помощи. Трамп имеет и личную антипатию к Украине, что тоже важно.", - отмечает Шамшур.

Выборы в США / Инфографика Главред

Посол вспоминает еще так называемый "мирный план" Трампа, который абсолютно противоречит интересам Украины.

"Если мы посмотрим на этот план, то увидим там прекращение огня на линии разграничения и фактическое признание того, что Россия оставит себе территории, которые захватила. Напрямую об этом не говорят, но такая логика прослеживается. План включает и непринятие Украины в НАТО", - рассказывает Олег Шамшур.

Он подчеркивает, что победа Трампа на выборах в США создаст для Украины очень серьезные риски и тревожную ситуацию. Если же победит Харрис, нам будет нелегко, но по крайней мере Украина сможет рассчитывать на продолжение политики поддержки Украины.

Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Выборы в США - новости по теме

Напомним, издание Bloomberg писало, что выборы в США становятся переломным моментом для Украины. И независимо от результатов, помощь стране может уменьшиться.

Как сообщал ранее Главред, пока все еще неизвестно, кто станет преемником Джо Байдена и вступит в должность нового президента США, однако, кто бы это ни был - Украина будет рассчитывать на поддержку как демократов, так и республиканцев в Конгрессе.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказывал, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не страшна для Украины, поскольку как демократы, так и республиканцы хотят достичь справедливого мира.

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