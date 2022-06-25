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Украину могут вынудить к "плохому" миру с Россией - Джонсон

25 июня 2022, 23:58

Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости, отметил британский премьер.

Борис Джонсон
Украине могут навязать "плохой" мир с Россией - Джонсон / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Украина может подписать "плохой мир" с Россией. Невыгодный договор, считает политик, может быть заключен в результате давления мирового сообщества на официальный Киев, пишет Reuters.

Премьер считает, что такое развитие событий привело бы к долгосрочной глобальной катастрофе.

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… И поэтому давление будет расти, чтобы побудить – может быть, принудить – украинцев к плохому миру", – сказал Джонсон 25 июня во время визита в столицу Руанды Кигали, куда он прибыл для участия в саммите Содружества наций.

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Политик считает, что если российской власти позволят добиться своих целей после полномасштабного вторжения в Украину, то угроза нависнет над всем миром и это может привести к глобальным экономическим проблемам.

Джонсон считает, что "в мире накопилась немалая усталость от происходящего в Украине". Однако премьер уверен, что украинцы победят, ведь защищают свою страну.

Напомним, ранее состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону.

"За" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против проголосовало 148. Соответственно, Джонсон остался на посту премьера.

Позднеепресс-секретарь Бориса Джонсона в комментарии западному новостному агентству Reuters процитировал босса - по поводу того, что Власти различных стран мира ничуть не должны принуждать власти Украины к тому, чтобы они пошли на "плохой мир" со страной-агрессором ‒ Российской Федерацией.

"Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого результата, при котором необоснованная агрессия Путина будет казаться оправданной", - сказал спикер британского премьера.

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