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Украина резко ответила грузинскому премьеру на его бред об "украинизации"

Яна Ставская
18 апреля 2024, 17:51
Украина всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, говорится в сообщении МИД.
Украина резко ответила грузинскому премьеру на его бред об 'украинизации'
В МИД ответили на маразматическое заявление Кобахидзе / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео

Украина ответила на слова грузинского премьера Ираклия Кобахидзе об угрозе "украинизации", против которой якобы направлен скандальный законопроект об "иноагентах".

В комментарии министерства указывается, что МИД "обеспокоен обострением внутриполитической ситуации в Грузии в связи с рассмотрением в парламенте Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Украина призвала все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога.

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Отдельно украинские дипломаты отметили недавнее заявление пророссийского Кобахидзе, который оправдывал проект якобы борьбой с "украинизацией" страны.

"Вызывают возмущение комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе относительно угрозы "украинизации", против которой якобы направлен указанный законопроект. <...> Русификация, а не мифическая "украинизация", является реальной угрозой для Грузии", - подчеркивают в МИД.

В чем суть закона об иноагентах в Грузии

Проект "О прозрачности иностранного влияния" Грузии часто сравнивают с российским законом "об иноагентах". Согласно грузинскому законопроекту, организациями, которые проводят интересы иностранной силы, являются: непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица; вещатели; владельцы СМИ, источником более 20% от общего дохода которого в течение календарного года является "иностранная сила".

Одним из спорных положений законопроекта является статья, согласно которой Минюст Грузии может провести мониторинг для "выявления организации, которая проводит интересы иностранной силы или для проверки выполнения любого требования" закона. Основанием для мониторинга может стать письменное заявление, которое является доносом.

Все международные партнеры Грузии призывают Тбилиси отказаться от утверждения законопроекта, повторно внесенного на рассмотрение в парламент. В прошлом году документ отозвали после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.

15 апреля скандальный закон начал рассматривать парламент: во время обсуждения подрались депутаты. Оппозиция опасается, что принятие закона повредит евроинтеграции Грузии.

Протесты в Грузии - последние новости

Перед парламентом Грузии снова вспыхнули протесты против закона об "иноагентах", который полностью дублирует одноименный российский закон. Вечером, 16 апреля, в Тбилиси начались столкновения с силовиками.

Грузия была среди стран, которые отказались ввести против России санкции в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Тогда Гарибашвили оправдывался - мол, это плохо скажется на экономике страны.

По многочисленным свидетельствам СМИ, Тбилиси может помогать режиму Кремля обходить ограничения, в том числе на импорт товаров двойного назначения. Хотя грузинские власти это горячо отрицают.

В сентябре 2023 года премьер Грузии снова сделал громкое заявление - мол, украинское ГУР причастно к подготовке переворота. В МИД Украины этот бред, конечно же, опровергли.

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