УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ультиматум США по Украине и угроза удара по инфраструктуре НАТО: дипломат предупредил о сценарии РФ

21 декабря 2021, 07:11
Прослушать новость
Остановить

Байдену удалось достичь дипломатического успеха на переговорах с Путиным, считает Александр Чалый.

НАТО
Россия может нанести точечные удары по пунктам строительства инфраструктуры НАТО в Украине - дипломат / УНИАН

Если США не пойдут на требования РФ, среди которых не только отказ Украины на курс в НАТО, но и прекращение сотрудничества Киева с Альянсом, Москву ожидают новые санкции. Байдену удалось одержать победу на переговорах с Путиным, поскольку Штаты выиграли время, в течение которого блок безопасности Запада будет помогать украинскому государству. Если Вашингтону и Москве не удастся договориться, нельзя исключать точечные удары России по инфраструктуре Североатлантического альянса в Мариуполе или Бердянске. Об этом заявил дипломат Александр Чалый.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Россия фактически выдвинула новое требование Западу, которое заключается не только в отказе Киева от курса на Североатлантический альянс, но и блокаде инфраструктуры Альянса и военного присутствия на территории украинского государства. Однако Байдену удалось одержать дипломатическую победу над Путиным. Благодаря этому США выиграли время, в течение которого НАТО будет помогать Украине.Читайте такжеУсиление НАТО на востоке и оружие Киеву: США готовят удар по РФ на случай вторжения в Украину

"Если ситуация будет выглядеть все более угрожающей, если диалог не начнется по предложениям России, то есть будет сказано четкое "нет", то, я думаю, политика санкций (США против России) будет более четко прописана. Но тут в чем вопрос. Россия дала четкое понимание своих красных линий - Украина не член НАТО. Но она дала еще два новых понимания: нет натовской инфраструктуре в Украине и нет военным НАТО в Украине. Это, кстати, относительно новые моменты. На мой взгляд, Байден достиг дипломатической победы в диалоге с Путиным. Потому что Байден дал Путину возможность войти в переговорный процесс, и американцы стратегически тянут время. Потому что пока будут говорить - помощь военная будет идти, военные НАТО на территории Украины будут присутствовать, инфраструктура будет строиться", - отметил Чалый.

По его словам, существует три варианта реакции Москвы в том случае, если американо-российские договоренности не будут реализованы. Россия может разместить современное стратегическое вооружение в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе, или же усилить взаимодействие с Китаем. Второй вариант связан с маневрами в Калининграде или просьбой к Сербии присоединиться к оборонному союзу. Третий вариант, как полагает дипломат, может быть связан непосредственно с Украиной. Не исключено, что Россия нанесет точечные удары по пунктам, где идет строительство инфраструктуры НАТО – в Мариуполе или Бердянске.

"Когда мы говорим о реакции России, она будет трех видов, если диалог зайдет в тупик. Номер один: Россия сделает зеркальные моменты в отражении США. Например, поставит передовые элементы стратегического вооружения в Венесуэлу, в Никарагуа, на Кубу. Более того, она может пойти на кооперацию с Китаем. Второе: выявит моменты передового базирования в Калининграде, или даже пойдет на то, что начнет просить Сербию войти в оборонный союз. Но есть другой вопрос, который нашей страны касается. Россия ведет себя предсказуемо, как США. И если не будет достигнуто понимание по Украине, я не исключаю, что Россия нанесет точечные удары по пунктам, где строится инфраструктура НАТО — скажем, в Мариуполе и Бердянске", - подчеркнул Александр Чалый.

Реклама

Проекты договоров России и США по безопасности

Российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров. Американцы не готовы идти на уступки в вопросе, который связан с ограничением суверенных государств права самостоятельно определять свое будущее.

В Североатлантическом альянсе считают, что в ходе переговоров с Россией следует учитывать и опасения блока по поводу действий Москвы. Согласно позиции НАТО, дискуссия по европейской безопасности должна обсуждаться и со странами-партнерами в Европе – в частности, с Украиной. Причем до переговоров по стратегическим вопросам Москва должна добиться прогресса в урегулировании конфликта с Киевом.

viber
новости России НАТО новости США новости Украины Александр Чалый
Сейчас вы просматриваете новость «Ультиматум США по Украине и угроза удара по инфраструктуре НАТО: дипломат предупредил о сценарии РФ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецептаВкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецепта Гороскоп на 2022 год для Водолеев: карьерные успехи, нереальная харизма и уникальные возможностиГороскоп на 2022 год для Водолеев: карьерные успехи, нереальная харизма и уникальные возможности Беды, несчастья, непредвиденные траты: названы самые опасные дни 2022 годаБеды, несчастья, непредвиденные траты: названы самые опасные дни 2022 года Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть капустуДиетолог рассказала, кому категорически нельзя есть капусту "Россия не прощает своих детей": преподавательница университета Драгоманова плачет по Украине"Россия не прощает своих детей": преподавательница университета Драгоманова плачет по Украине
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
07:13

Голубовская оценила опасность штамма Омикрон и рассказала, как протекает болезнь

07:11

Ультиматум США по Украине и угроза удара по инфраструктуре НАТО: дипломат предупредил о сценарии РФВидео

06:43

Новый год 2022 может стать годом прекращения пандемии COVID-19 - ВОЗ

06:28

50 гривен за доллар: почему гривна в 2022 году рискует улететь в тартарарымнение

06:01

В моду на зиму 2022 вернулись теплые ботинки женские необычайной красоты из непредсказуемых 60-хФотоВидео

Реклама
05:50

Радостный или изнурительный праздник: как пережить Новый год 2022 и не сойти с ума от подготовки

05:40

Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецептаВидео

05:28

Поддержка РФ в окружении Байдена и требования к НАТО: эксперт объяснил резкую игру МосквыВидео

05:16

"Украинскую Ким Кардашьян" раскритиковали поклонники за нелепый внешний вид из-за неудачной пластики

05:10

Скорая помощь для орхидей и других комнатных цветов: копеечный способ спасти погибающее растениеВидео

04:41

Эксперт указала на неожиданную опасность поедания апельсинов

04:33

В Укргидрометцентре предупредили о морозах -20°: когда ждать удар холодаВидео

03:30

Как подготовить организм к новогоднему застолью 2022: диетолог дала полезные советыВидео

03:19

Обязан ли врач приезжать на дом и что делать при неотложных случаях: ответы на вопросы украинцевВидео

03:12

Кому нельзя применять аспирин - ответ ученых

03:05

Протеже Потапа засветила соблазнительные изгибы тела в откровенном наряде

02:58

Зимнее чудо: в Одессе внезапно зацвела калина

02:43

Украинцам взвинтят тарифы на коммуналку: когда ждать рекордного подорожанияВидео

01:13

Смертность украинцев за год выросла более чем на 25% – новые данные ГосстатаВидео

01:03

Доллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарииВидео

Реклама
01:03

Полезно ли регулярно кушать брокколи - ответ нутрициологов

00:51

Приметы на 21 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 21 декабря 2021: Тельцам – враги, Весам – потери, Скорпионам – успехВидео

20 декабря, понедельник
23:57

"Высокие риски нападения": США призвали своих граждан не ездить в Украину

23:30

Георгий Лепс вышел из психушки и официально стал холостяком

23:08

США представят свой список в ответ на предложения России - ГосдепВидео

22:40

В Днепре взорвалась квартира с людьми, часть дома разрушенаВидео

22:24

Россия готовит кибератаки на энергосистему Украины - СМИВидео

22:17

Комаровский пояснил, почему те, кто бросил курить, резко толстеют

21:58

Бывшего министра, которого подозревают в убийстве, выпустили из СИЗОВидео

21:53

Вкуснейшие и легкие три блюда на Новый год 2022: удивительные рецептыВидео

21:30

В Тернополе мужчина выстрелил в жену на глазах у маленького ребенка

21:09

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиака

21:01

Снегопад в Киеве: на улицах работает около 300 единиц спецтехники

20:48

В Донецкой области мужчина воспользовался отсутствием жены и жестоко изнасиловал падчерицуВидео

20:37

Сбудутся все мечты: кто из знаков станет главным счастливчиком в Новый год 2022

20:17

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния: опасные приметы, которые привлекают беду в домВидео

20:14

На портале "Дія" появились новые сертификаты: как их сгенерировать

19:43

В Украину идут арктические холода, вьюга и ударит мороз -16Видео

19:23

Украина стоит перед выбором: путь Израиля или Финляндиимнение

Реклама
19:13

Снегопад в столице: "взлетели" цены на такси, в метро выстроились очередиВидео

19:00

Полная отмена карантина, масок и вакцинации в Украине: Зеленский ответил на петицию о коронавирусеВидео

18:44

Финансовые проблемы останутся позади: гороскоп на январь 2022 года для ОвновВидео

18:39

У Порошенко отреагировали на подозрение и обвинили Зеленского в "неполноценности"Видео

18:31

Воду будем покупать: к 2050 году в Украине полностью исчезнет питьевая водаВидео

18:15

Кульки за 2-3 гривны: украинцы узнали минимальную цену пластиковых пакетовВидео

18:07

Большая удача и успех в деньгах: топ-5 знаков, которым крупно повезет в январеВидео

18:04

Холостяк DZIDZIO рассказал, какую женщину мечтает видеть рядом с собойВидео

17:50

Киев атаковал снегопад: столица остановилась в пробкахВидео

17:49

Украинцам без "Дії" выплатят 1000 гривен за вакцинацию: в Офисе президента рассказали деталиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять