Ультиматум США по Украине и угроза удара по инфраструктуре НАТО: дипломат предупредил о сценарии РФ

Россия может нанести точечные удары по пунктам строительства инфраструктуры НАТО в Украине - дипломат / УНИАН

Если США не пойдут на требования РФ, среди которых не только отказ Украины на курс в НАТО, но и прекращение сотрудничества Киева с Альянсом, Москву ожидают новые санкции. Байдену удалось одержать победу на переговорах с Путиным, поскольку Штаты выиграли время, в течение которого блок безопасности Запада будет помогать украинскому государству. Если Вашингтону и Москве не удастся договориться, нельзя исключать точечные удары России по инфраструктуре Североатлантического альянса в Мариуполе или Бердянске. Об этом заявил дипломат Александр Чалый.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Россия фактически выдвинула новое требование Западу, которое заключается не только в отказе Киева от курса на Североатлантический альянс, но и блокаде инфраструктуры Альянса и военного присутствия на территории украинского государства. Однако Байдену удалось одержать дипломатическую победу над Путиным. Благодаря этому США выиграли время, в течение которого НАТО будет помогать Украине.Читайте такжеУсиление НАТО на востоке и оружие Киеву: США готовят удар по РФ на случай вторжения в Украину

"Если ситуация будет выглядеть все более угрожающей, если диалог не начнется по предложениям России, то есть будет сказано четкое "нет", то, я думаю, политика санкций (США против России) будет более четко прописана. Но тут в чем вопрос. Россия дала четкое понимание своих красных линий - Украина не член НАТО. Но она дала еще два новых понимания: нет натовской инфраструктуре в Украине и нет военным НАТО в Украине. Это, кстати, относительно новые моменты. На мой взгляд, Байден достиг дипломатической победы в диалоге с Путиным. Потому что Байден дал Путину возможность войти в переговорный процесс, и американцы стратегически тянут время. Потому что пока будут говорить - помощь военная будет идти, военные НАТО на территории Украины будут присутствовать, инфраструктура будет строиться", - отметил Чалый.

По его словам, существует три варианта реакции Москвы в том случае, если американо-российские договоренности не будут реализованы. Россия может разместить современное стратегическое вооружение в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе, или же усилить взаимодействие с Китаем. Второй вариант связан с маневрами в Калининграде или просьбой к Сербии присоединиться к оборонному союзу. Третий вариант, как полагает дипломат, может быть связан непосредственно с Украиной. Не исключено, что Россия нанесет точечные удары по пунктам, где идет строительство инфраструктуры НАТО – в Мариуполе или Бердянске.

"Когда мы говорим о реакции России, она будет трех видов, если диалог зайдет в тупик. Номер один: Россия сделает зеркальные моменты в отражении США. Например, поставит передовые элементы стратегического вооружения в Венесуэлу, в Никарагуа, на Кубу. Более того, она может пойти на кооперацию с Китаем. Второе: выявит моменты передового базирования в Калининграде, или даже пойдет на то, что начнет просить Сербию войти в оборонный союз. Но есть другой вопрос, который нашей страны касается. Россия ведет себя предсказуемо, как США. И если не будет достигнуто понимание по Украине, я не исключаю, что Россия нанесет точечные удары по пунктам, где строится инфраструктура НАТО — скажем, в Мариуполе и Бердянске", - подчеркнул Александр Чалый.

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Проекты договоров России и США по безопасности

Российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров. Американцы не готовы идти на уступки в вопросе, который связан с ограничением суверенных государств права самостоятельно определять свое будущее.

В Североатлантическом альянсе считают, что в ходе переговоров с Россией следует учитывать и опасения блока по поводу действий Москвы. Согласно позиции НАТО, дискуссия по европейской безопасности должна обсуждаться и со странами-партнерами в Европе – в частности, с Украиной. Причем до переговоров по стратегическим вопросам Москва должна добиться прогресса в урегулировании конфликта с Киевом.