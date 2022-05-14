"Унитаз из Украины трофеем привезли": в Сети смеются над новым троном Путина

В Сети смеются над новым троном Путина / instagram.com/gordondmytro/

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время удивляет внешним видом и своим поведением на публике.

Журналист Дмитрий Гордон решил объяснить скованность президента РФ во время последнего разговора с Сергеем Шойгу.

"Украинская клизма дала просраться", - отметил журналист, опубликовав фото-доказательство.

instagram.com/gordondmytro/

Пользователи Сети были в восторге от снимка:

"Унитаз из Украины трофеем привезли ему?", "На Скабееву сел", "Так вот зачем была нужна эта спецоперация", "Ах вот откуда готовилось нападение", - писали украинцы в комментариях под постом.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, который ранее не исключил, что в РФ началась партизанская война, считает, что российские генералы боятся докладывать кремлевскому диктатору Владимиру Путину плохие новости о войне в Украине. Из-за этого в его бункере началась паника.

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