Успеть до выборов: врачи поведали, когда Трампа могут выписать из больницы

Трампа могут выписать из больницы 5 октября / Reuters

Президента США Дональда Трампа, который подхватил опасный китайский коронавирус, могут выписать из больницы уже завтра, 5 октября.

Об этом заявил лечащий врач Брайан Гарибальди, пишет Bloomberg 4 октября.

Другой врач, Шон Конли, отметил, что состояние Трампа продолжает улучшаться. По его словам, "как и в случае с любым заболеванием", президенту иногда становится лучше, а иногда - хуже.

В частности, у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи начали давать ему стероид - Дексаметазон. Ранее британские ученые пришли к выводу, что этот стероидный препарат помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19.

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Кроме того, американского президента начали лечить экспериментальным лекарством от коронавируса ремдесивир и сделали инъекцию коктейля из антител.

"Со времени нашего предыдущего разговора с вами (журналистами - ред.), состояние здоровья президента Трампа продолжило улучшаться", - сказал медик.

Коронавирус у Трампа: