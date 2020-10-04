Успеть до выборов: врачи поведали, когда Трампа могут выписать из больницы

У президента США временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом.
Президента США Дональда Трампа, который подхватил опасный китайский коронавирус, могут выписать из больницы уже завтра, 5 октября.
Об этом заявил лечащий врач Брайан Гарибальди, пишет Bloomberg 4 октября.
Другой врач, Шон Конли, отметил, что состояние Трампа продолжает улучшаться. По его словам, "как и в случае с любым заболеванием", президенту иногда становится лучше, а иногда - хуже.
В частности, у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи начали давать ему стероид - Дексаметазон. Ранее британские ученые пришли к выводу, что этот стероидный препарат помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19.
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Кроме того, американского президента начали лечить экспериментальным лекарством от коронавируса ремдесивир и сделали инъекцию коктейля из антител.
"Со времени нашего предыдущего разговора с вами (журналистами - ред.), состояние здоровья президента Трампа продолжило улучшаться", - сказал медик.
Коронавирус у Трампа:
- 2 октября президент США Доналд Трамп заявил, что у него и его жены положительный тест на коронавирус.
- Впоследствии руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что у Трампа "легкие симптомы" COVID-19, но он остается на работе.
- Трамп лечится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида и собирается работать из него удаленно.
- Он заболел в самый разгар предвыборной гонки, после скандальных дебатов со своим соперником Джо Байденом.