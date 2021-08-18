В Афганистане талибы захватили военную технику США на миллиарды долларов

Талибан получил доступ к американским боевым вертолетам Black Hawk и другому оборудованию, которое США предоставило силам нацбезопасности Афганистана
Радикальное исламистское движение Талибан захватило значительную часть военной техники, которую США предоставили Афганистану для борьбы с терроризмом. На это оружие были потрачены миллиарды долларов.
Как заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга во вторник, 17 августа, нет уверенности в том, что Талибан готов передать американскую технику обратно.
"Очевидно, что у нас нет полной картины того, куда делось все оборонное оборудование, но безусловно значительная его часть попала в руки к Талибану. И, очевидно, мы не ожидаем, что они с готовностью передадут его нам в аэропорту", — отметил Салливан.
В частности, талибы получили доступ к американским боевым вертолетам Black Hawk (Черный ястреб) и другому оборудованию.
"Эти Черные ястребы были переданы не талибам. Они были переданы силам национальной безопасности Афганистана, чтобы они могли защитить себя — по особой просьбе президента Гани, который пришел в Овальный кабинет и попросил, среди прочего, о дополнительных средствах воздушного нападения", — рассказал советник Белого дома.
По его словам, у президента США Джо Байдена "был выбор: не передавать оборудование из-за риска, что в конечном итоге оно попадет в руки талибов, или передать его в надежде, что (правительство, - ред.) сможет использовать его для защиты своей страны".
"Оба эти варианта связаны с риском, он должен был выбрать. И он сделал выбор", — резюмировал Салливан.
Как сообщал Главред, Соединенные Штаты Америки приняли решение о выводе своего воинского контингента из Афганистана. Полностью американские силы должны покинуть территорию страны до 31 августа.
Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу Афганистана и заявил, что "происходящее в Афганистане огорчает, но сожалений о решении вывести войска нет". Байден отметил, что цель операции США в Афганистане была в том, чтобы предотвратить теракты в отношении Штатов, и на данный момент она достигнута. Глава белого дома также добавил, что "американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы".
Ситуация в Афганистане – о чем ранее писал Главред:
- 15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны, якобы вылетев в Узбекистан, но там эту информацию не подтверждают. Некоторые СМИ сообщают, что его самолет покружил над Ташкентом и полетел на Оман.
- 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран. Сейчас на территории Афганистана находятся еще 50 украинцев. Дипломаты решают, как вывезти тех, кто хочет уехать.
- Представитель Талибана Мухаммед Наим публично объявил о завершении "многолетней войны" в Афганистане.
- Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны.
- 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты. Погибли как минимум пять человек.
- 17 августа же появилось фото с борта американского грузового самолета C-17 Globemaster III – туда удалось пробраться 640 афганцам. На фото изнутри Boeing видно, что в самолете нет ни одного свободного места. На борт не планировали брать столько беженцев, но экипаж все же не стал высаживать людей силой, а принял решение вылетать. Эвакуированных доставили в Катар. Этот борт в Сети назвали "современным Ноевым ковчегом".