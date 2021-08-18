В Афганистане талибы захватили военную технику США на миллиарды долларов

Талибы захватили Афганистан / Фото Reuters

Радикальное исламистское движение Талибан захватило значительную часть военной техники, которую США предоставили Афганистану для борьбы с терроризмом. На это оружие были потрачены миллиарды долларов.

Как заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга во вторник, 17 августа, нет уверенности в том, что Талибан готов передать американскую технику обратно.

"Очевидно, что у нас нет полной картины того, куда делось все оборонное оборудование, но безусловно значительная его часть попала в руки к Талибану. И, очевидно, мы не ожидаем, что они с готовностью передадут его нам в аэропорту", — отметил Салливан.

В частности, талибы получили доступ к американским боевым вертолетам Black Hawk (Черный ястреб) и другому оборудованию.

"Эти Черные ястребы были переданы не талибам. Они были переданы силам национальной безопасности Афганистана, чтобы они могли защитить себя — по особой просьбе президента Гани, который пришел в Овальный кабинет и попросил, среди прочего, о дополнительных средствах воздушного нападения", — рассказал советник Белого дома.

Реклама

По его словам, у президента США Джо Байдена "был выбор: не передавать оборудование из-за риска, что в конечном итоге оно попадет в руки талибов, или передать его в надежде, что (правительство, - ред.) сможет использовать его для защиты своей страны".

"Оба эти варианта связаны с риском, он должен был выбрать. И он сделал выбор", — резюмировал Салливан.

Как сообщал Главред, Соединенные Штаты Америки приняли решение о выводе своего воинского контингента из Афганистана. Полностью американские силы должны покинуть территорию страны до 31 августа.

Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу Афганистана и заявил, что "происходящее в Афганистане огорчает, но сожалений о решении вывести войска нет". Байден отметил, что цель операции США в Афганистане была в том, чтобы предотвратить теракты в отношении Штатов, и на данный момент она достигнута. Глава белого дома также добавил, что "американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы".

Ситуация в Афганистане – о чем ранее писал Главред:

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны, якобы вылетев в Узбекистан, но там эту информацию не подтверждают. Некоторые СМИ сообщают, что его самолет покружил над Ташкентом и полетел на Оман.

16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран. Сейчас на территории Афганистана находятся еще 50 украинцев. Дипломаты решают, как вывезти тех, кто хочет уехать.

Представитель Талибана Мухаммед Наим публично объявил о завершении "многолетней войны" в Афганистане.