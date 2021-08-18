В отсеке шасси прибывшего из Кабула американского самолёта нашли человеческие останки

Самолет ВВС США эвакуировал сотни афганских мирных жителей, прорвавшихся на борт / Фото Reuters

В нише шасси военно-транспортного самолёта США, вернувшегося из Кабула, нашли человеческие останки. По данному факту проводится расследование.

Как сообщили в американских Военно-воздушных силах, останки нашли в отсеке шасси самолёта C17, который окружили сотни людей на взлётной полосе в кабульском аэропорту, передает The Associated Press.

Обнаружить останки удалось уже на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

В пресс-релизе ВВС сообщается, что следователи изучат видеоролики и публикации в СМИ, а также найденные останки.

Как сообщал Главред, 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты. Погибли как минимум пять человек.

17 августа же появилось фото с борта американского грузового самолета C-17 Globemaster III – туда удалось пробраться 640 афганцам. На фото изнутри Boeing видно, что в самолете нет ни одного свободного места. На борт не планировали брать столько беженцев, но экипаж все же не стал высаживать людей силой, а принял решение вылетать. Эвакуированных доставили в Катар. Этот борт в Сети назвали "современным Ноевым ковчегом".

Ситуация в Афганистане – о чем ранее писал Главред: