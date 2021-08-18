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В отсеке шасси прибывшего из Кабула американского самолёта нашли человеческие останки

18 августа 2021, 06:36
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Останки нашли в отсеке шасси самолёта C17, который окружили сотни людей на взлётной полосе в кабульском аэропорту. По данному факту проводится расследование.

самолет
Самолет ВВС США эвакуировал сотни афганских мирных жителей, прорвавшихся на борт / Фото Reuters

В нише шасси военно-транспортного самолёта США, вернувшегося из Кабула, нашли человеческие останки. По данному факту проводится расследование.

Как сообщили в американских Военно-воздушных силах, останки нашли в отсеке шасси самолёта C17, который окружили сотни людей на взлётной полосе в кабульском аэропорту, передает The Associated Press.

Обнаружить останки удалось уже на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

В пресс-релизе ВВС сообщается, что следователи изучат видеоролики и публикации в СМИ, а также найденные останки.

Как сообщал Главред, 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты. Погибли как минимум пять человек.

17 августа же появилось фото с борта американского грузового самолета C-17 Globemaster III – туда удалось пробраться 640 афганцам. На фото изнутри Boeing видно, что в самолете нет ни одного свободного места. На борт не планировали брать столько беженцев, но экипаж все же не стал высаживать людей силой, а принял решение вылетать. Эвакуированных доставили в Катар. Этот борт в Сети назвали "современным Ноевым ковчегом".

Ситуация в Афганистане – о чем ранее писал Главред:

  • Соединенные Штаты Америки приняли решение о выводе своего воинского контингента из Афганистана. Полностью американские силы должны покинуть территорию страны до 31 августа.
  • 15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны, якобы вылетев в Узбекистан, но там эту информацию не подтверждают. Некоторые СМИ сообщают, что его самолет покружил над Ташкентом и полетел на Оман.
  • 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран. Сейчас на территории Афганистана находятся еще 50 украинцев. Дипломаты решают, как вывезти тех, кто хочет уехать.
  • Представитель Талибана Мухаммед Наим публично объявил о завершении "многолетней войны" в Афганистане.
  • Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу Афганистана и заявил, что "происходящее в Афганистане огорчает, но сожалений о решении вывести войска нет". Байден отметил, что цель операции США в Афганистане была в том, чтобы предотвратить теракты в отношении Штатов, и на данный момент она достигнута. Глава белого дома также добавил, что "американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы".
  • В захваченном талибами Афганистане женщины начали бояться за свою жизнь из-за талибов, которые обозначают яркими красками двери активисток, чтобы отметить их для будущих наказаний.
Афганистан новости Афганистана
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