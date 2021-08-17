Талибы празднуют захват Афганистана: катаются на детских машинках, каруселях и прыгают на батутах

Талибы катаются на детских машинках / Скриншот видео twitter.com/ Hamid Shalizi

Боевики исламистской организации Талибан, которые на днях установили контроль над столицей Афганистана Кабулом, устроили себе развлечения, катаясь на детских аттракционах с оружием. Соответствующие видеозаписи публикуются в социальных сетях.

В частности, на видео из Сети можно увидеть, как боевики катаются на детских машинках. Заметно, что один из них взял с собой на аттракцион оружие.Читайте такжеТалибан захватил власть в Афганистане: РФ и Китай готовы признать режим, а боевиков поздравил ХАМАС

Также они катаются на каруселях с лошадками и прыгают на батуте. В социальных сетях отмечают, что талибы отдыхают в Кабуле и Герате.

Ситуация в Афганистане

Соединенные Штаты Америки решили вывести свои войска из Афганистана. Полностью американский воинский контингент должен покинуть территорию афганского государства до 31 августа.

15 августа исламистская группировка Талибан объявила о захвате столицы Афганистана – Кабула. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

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Представитель Талибана Мухаммед Наим сделал заявление о том, что многолетняя вооруженная конфронтация в Афганистане завершена.

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 16 августа заявил, что вывод американских войск из Афганистана – правильный выбор, который сделал Джо Байден. Афганская армия не смогла стать боеспособной настолько, чтобы противостоять Талибану.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус сказал, что вывод вооруженного контингента США из Афганистана обернется катастрофой. Причем с проблемами столкнется не только Вашингтон, но и союзные для Америки государства. По его мнению, Штаты теперь ожидает угроза со стороны боевиков Талибана.