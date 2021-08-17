Репрессии Талибана: в Афганистане двери активисток разрисовывают, а ведущих снимают с эфира

Талибы на улицах Кабула / REUTERS

В захваченном талибами Афганистане женщины начали бояться за свою жизнь из-за талибов, которые обозначают яркими красками двери активисток, чтобы отметить их для будущих наказаний.

Известные женщины выражают все больше опасений из-за того, что талибы устроят репрессивный режим, направленный против них. Местные жители также говорят, что изображения женщин на билбордах были скрыты талибами, которые настаивали на том, что женщин следует полностью закрыть паранджой, пишет Metro.

Первая женщина-мэр Афганистана озабочена тем, что теперь боится за свою жизнь. "Я сижу здесь и жду, пока они придут. Мне или моей семье никто не помогает. Я просто сижу с ними и моим мужем. И они придут за такими, как я, и убьют меня", — сказала Зарифа Гафар.

Между тем журналист Мустафа Каземи заявил, что большинство телеканалов сейчас "сняли своих женщин ведущих с экранов". Одна журналистка, имя которой Guardian изменило для ее собственной безопасности, заявила, что сообщение об избиении, принудительное принятие жены и изнасилование женщин и девушек вводят ее в ужас, поскольку она скоро может разделить их судьбу.

"Во-первых, я волнуюсь за себя, потому что я девушка, а также женщина - журналист. В течение многих лет я работала журналисткой, чтобы повысить голос афганцев, особенно афганских женщин, но сейчас наша идентичность разрушается", — сказала она.

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В свою очередь журналистка из Кабула Лиза Карими в комментарии НВ рассказала, что в захваченном талибами Кабуле воцарилась гнетущая атмосфера. Многие жители помнят страшные времена господства Талибана в девяностых, и не знают, чего ждать.

"Изменений за последние три дня очень много. Утром я вышла на улицу и увидела: женщин было очень мало на улицах, а те, которые выходили, были с мужчинами. Изменения произошли и в том, как они одеваются. И самое страшное то, что люди пребывают в ужасе, люди боятся, и какая-то непонятная ситуация происходит — везде талибы с оружием ходят. Страх видится в глазах людей", — сообщила она.

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По словам журналистки, на работу с утра вышли только продавцы, хотя талибы уверяют, что мужчинам и женщинам ничего не грозит.

"Пока жители Кабула не доверяют, они все еще боятся и не уверены, что будут в безопасности, если выйдут из дома. Их очень сильно волнует молчание [талибов] — ты не знаешь, что тебе нужно одевать, что и где тебе можно посещать", — пояснила Карими.

Захват Афганистана Талибаном

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они захватили Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.