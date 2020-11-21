В Армении раскрыли новые причины капитуляции в Нагорном Карабахе

В Армении считают, что Ереван проиграл не только на поле боя / Reuters

Причины поражения Армении в войне в Нагорном Карабахе нужно рассматривать комплексно. Ереван проиграл войну не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте, а также на других важных направлениях.

Об этом заявил армянский президент Армен Саркисян в интервью изданию Аравот, комментируя сложившуюся для Армении ситуацию по итогам завершения нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, за все годы Армения не смогла построить вооруженные силы, которые могли бы составить конкуренцию Азербайджану и Турции. Ереван в новых условиях оказался не готов к военному противостоянию с Баку и Анкарой.

"За эти годы нам не удалось создать армию, которая могла бы противостоять Азербайджану или противостоять члену НАТО Турции, что, в принципе, я думаю, было возможно благодаря военному духу, преданности людей. У нас не было военной техники, соответствующей подготовки, организации", - считает Саркисян.

Также глава государства утверждает, что Армения проиграла и демографическую войну. В Карабахе не произошел прирост населения, что сказалось на боеспособности региона.

"Тогда (в 1994 году) население Арцаха составляло немногим более 100 тысяч, через 26 лет — те же 100 тысяч или 130−150 тысяч. Мы проиграли эту демографическую войну. Думаю, через 26 лет в Арцахе могло проживать 500 или 600 тысяч человек", - считает Саркисян.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Кроме того, Саркисян напомнил, что Ереван потерпел поражение и в сфере дипломатии, которую армянская сторона, в отличие от своих визави, развивала недостаточно интенсивно.

"Наш дипломатический корпус должен был финансироваться в три-четыре раза лучше. Турция и Азербайджан ничего не жалели для того, чтобы усилить свою дипломатию", - добавил армянский президент.

Напоследок он подверг критике средства массовой информации Армении, подчеркнув публикацию ими необоснованной, нелогичной и конспиративной информации.

Поражение Армении в Нагорном Карабахе