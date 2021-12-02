"В августе 2008 в Грузии уже рвануло": Лавров разразился угрозами из-за планов Украины по НАТО

Развертывание войск НАТО - неприемлемый сценарий для России, - Лавров / Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров разразился угрозами в связи с планами по вступлению Украины и Грузии в НАТО. Он назвал такие намерения якобы "миной" в европейскую безопасность и напомнил о пятидневной войне РФ и грузинского государства в 2008 году, завершившейся поражением Тбилиси. Согласно позиции Москвы, развертывание сил Альянса у границ России неприемлемо.

Как сообщает Европейская правда, такое заявление он сделал в ходе пленарной сессии заседания совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме. По его словам, решение саммита в Бухаресте, на котором страны Альянса договорились о том, что Украина и Грузия спустя определенное время вступят в НАТО, дескать, является миной, заложенной в европейскую безопасность.

Глава МИД РФ сказал, что якобы результатом такой ситуации стал российско-грузинский военный конфликт в 2008 году.

"Решение бухарестского саммита НАТО апреля 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО, - мина в самое основание конструкции европейской безопасности. Один раз в августе 2008 года уже "рвануло", когда пребывавший в эйфории от НАТО-перспективы Михаил Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте", - считает Лавров.

Кроме того, он добавил, что заявления, согласно которым Россия не может говорить другим государствам о недопустимости дальнейшего расширения Североатлантического альянса, это, дескать, "игра с огнем".

"Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо", - подчеркнул Сергей Лавров.