В Азербайджане отреагировали на обращении Армении в ОДКБ

Войска Баку находятся на территории Азербайджана, поэтому у Армении нет никаких оснований для обращения в ОДКБ, утверждает Джейхун Байрамов.
Разногласия между Азербайджаном и Арменией по вопросам системы охраны границ в рамках территориальной целостности Азербайджанской республики были и раньше, однако проблемные ситуации разрешались переговорами с участием государств, подписавших трехстороннее заявление по Карабаху. Азербайджанские пограничные войска находятся на позициях своего государства. У Еревана нет оснований для обращения в Организацию договора о коллективной безопасности, подобные заявления являются политизацией процесса. Об этом заявили в азербайджанском МИД.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение азербайджанского внешнеполитического ведомства, 15 мая глава МИД Джейхун Байрамов провел переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и рассказал ему о том, что напряженность на границах Азербайджана и Армении присутствует, однако пограничные войска продолжают свою службу и находятся на позициях азербайджанского государства.
"Пятнадцатого мая 2021 года министр Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о напряженности на азербайджано-армянской границе, отметив, что азербайджанские пограничные войска находятся на позициях нашей страны и этот процесс осуществляется в обычном режиме и систематически",- говорится в сообщении дипломатического ведомства.Читайте такжеПашинян обратился к Путину из-за военного вторжения Азербайджана в Армению
По словам Байрамова, Армения и Азербайджан и раньше сталкивались с проблемными ситуациями, связанными с разногласиями по вопросам охраны границ в рамках территориальной целостности азербайджанского государства, однако ситуация решалась путем переговоров, в которых принимали участие страны-подписанты договоренностей от 9 ноября.
При этом глава азербайджанского МИД добавил, что в связи с такой ситуацией Баку отправил руководство погранслужбы на границу с Арменией, которое провело переговоры с армянской стороной. Ситуация должна быть урегулирована путем диалога, а обращение в ОДКБ является безосновательным и свидетельствует о попытке политизации процесса со стороны Еревана.
"Руководство Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики было немедленно направлено в регион в связи с последней напряженностью на границе и проведены переговоры с пограничниками противоположной стороны. Министр Джейхун Байрамов заявил министру иностранных дел Таджикистана, который в настоящее время возглавляет ОДКБ, что обращение Армении к Организации Договора о коллективной безопасности по этому вопросу не имеет под собой никаких оснований и является не чем иным, как попыткой властей Армении политизировать вопрос. Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что эту напряженность следует разрешать путем политики и переговоров",- подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.
Кризис на границе Азербайджана и Армении
- В Минобороны Армении 12 мая заявили, что азербайджанские войска на одном из участков в Сюникской области, рядом с которое проходит новая граница двух государств после завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе, пытались провести работы по "уточнению границ".
- Согласно договоренностям по Карабаху от 9 ноября 2020 года, через этот регион должен быть построен транспортный коридор, который соединяет азербайджанский эксклав Нахичевань с Азербайджаном и Турцией. Президент азербайджанской республики Ильхам Алиев заявлял, что в Баку готовы применить силу для решения данного вопроса.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 апреля заявил, что в Ереване считают данную ситуацию военным вторжением Азербайджана и намерены обратиться в ОДКБ. Об этом он уведомил президента РФ Владимира Путина.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин призвал стороны урегулировать разногласия на базе заявления от 9 ноября. При этом он опроверг обращение Пашиняна к Кремлю за помощью.
- Позже Пашинян заявил, что он обратился к Путину за военной помощью и подчеркнул, что карты Армении и российской военной базы подтверждают принадлежность Еревану территорий, на которые вторглись азербайджанские войска.