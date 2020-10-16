В Баку сделали заявление в адрес США из-за критики Турции по Нагорному Карабаху

В Азербайджане считают, что заявления США о роли Турции в нагорно-карабахском конфликте не соответствуют посредническому статусу Вашингтона.
Официальный Баку подверг критике заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что Турция оказывает помощь Азербайджану в войне с Арменией в Нагорном Карабахе. Такая позиция Вашингтона не соответствует официальной позиции американских властей по нагорно-карабахскому конфликту.
Об этом заявили в МИД Азербайджана, сообщает ТАСС.
В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что заявление Помпео противоречит официальной позиции Вашингтона и не соответствует статусу Соединенных Штатов Америки как одной из стран-гарантов урегулирования вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о том, что третьи стороны должны воздерживаться от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе. Как отметил Помпео, в Вашингтоне увидели обеспечение подкрепления Азербайджану со стороны Турции в ходе армяно-азербайджанского конфликта.Читайте такжеТурция поставила жесткий ультиматум Армении по Нагорному Карабаху
Штаты призывают Турцию прекратить вмешательство в войну в Нагорном Карабахе.
Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе
- Анкара поддержала проведения военной операции Баку в районе Нагорного Карабаха. Турецкий президент Реджеп Эрдоган призвал Армению вывести свои войска из анклава и освободить оккупированную территорию.
- Азербайджан настаивает на том, чтобы Турция стала участником переговорного процесса по политическому урегулированию конфликта. По словам президента Алиева, без Анкары разрешить военную конфронтацию не удастся.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Ереван фактически ведет войну против Азербайджана и Турции. По версии властей республики, Анкара перебрасывает в Нагорный Карабах боевиков из Сирии для участия в военных действиях.
- У Эрдогана такую информацию опровергают, однако допускают участие турецких войск в нагорно-карабахском конфликте при определенных обстоятельствах.