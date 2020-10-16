В Баку сделали заявление в адрес США из-за критики Турции по Нагорному Карабаху

В Баку раскритиковали США из-за замечания Вашингтона о роли Турции в конфликте в Нагорном Карабахе / Reuters

Официальный Баку подверг критике заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что Турция оказывает помощь Азербайджану в войне с Арменией в Нагорном Карабахе. Такая позиция Вашингтона не соответствует официальной позиции американских властей по нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом заявили в МИД Азербайджана, сообщает ТАСС.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что заявление Помпео противоречит официальной позиции Вашингтона и не соответствует статусу Соединенных Штатов Америки как одной из стран-гарантов урегулирования вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о том, что третьи стороны должны воздерживаться от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе. Как отметил Помпео, в Вашингтоне увидели обеспечение подкрепления Азербайджану со стороны Турции в ходе армяно-азербайджанского конфликта.Читайте такжеТурция поставила жесткий ультиматум Армении по Нагорному Карабаху

Штаты призывают Турцию прекратить вмешательство в войну в Нагорном Карабахе.

Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе