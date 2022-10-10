В "башнях Кремля" переполох, появилась группа против противников Патрушева и Шойгу – Пономарев

Выход Кадырова на федеральный уровень станет опасностью для Путина – Пономарев / Коллаж скриншот YouTube

В Кремле появилась группа, которая стремится отстранить от военного руководства министра обороны страны-агрессора России Сергея Шойгу, которого считают возможным преемником Путина, и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Конкурирующую группу возглавляет замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В нее входят Рамзан Кадыров, Евгений Пригожин и Виктор Золотов. Об этом заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что после объявление мобилизации в Кремле обострилась конкуренция. Появилась некая "партия антимобилизации", в которую входят Кадыров, Пригожин и Золотов. Лидер группы – Сергей Кириенко.

По словам политика, группа во главе с Кириенко пытается вытеснить Шойгу и Патрушева.

"В Кремле очень серьезная борьба после объявления мобилизации. Появилась партия антимобилизации, к которой присоединены Кадыров, Пригожин, Золотов и, де факто, ее возглавляет сам Кириенко. Эта партия пытается "съесть" тех, кто отвечает за мобилизацию – Шойгу и Патрушева", - сказал Пономарев.

Он предположил, что в планах у группы Кириенко – назначение Виктора Золотова министром обороны, а Кадырова – главой Росгвардии, вместо Золотова.

"Это действительно огромная опасность для самого Путина, потому что, если Кадыров выйдет на федеральный уровень, это существенно. Решение сменить Шойгу, я считаю, что оно есть, а решения о назначении Золотова и Кадырова нет", - подчеркнул Илья Пономарев.

Отстранение Путина от власти

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия после отстранения Путина должна прекратить вести войну. Согласно прогнозу Резникова, РФ через 5 лет перестанет существовать в нынешнем виде – государство ждет распад и парад суверенитетов.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что в Кремле уже готовятся к прекращению правления Путина. Возможно, там объявят о его болезни или временном прекращении исполнения обязанностей. Власть в таком случае попадет к Совбезу РФ.

По мнению Пионтковского, Путина может отстранить от власти Юрий Ковальчук – ближайший соратник руководителя Кремля. Не исключено, что такой план уже разработан. Как полагает эксперт, Ковальчук принял поражение в войне и теперь собирается удержать власть и собственность.

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