В Беларуси поймали вооруженных партизан: найден "украинский след"

В Беларуси задержали "партизан" / Скриншот

В Беларуси заявили о задержании отряда партизан, у которых обнаружили украинскую символику.

Об этом идет речь в сообщении МВД Беларуси в Telegram.

Подчеркивается, что задержанные якобы готовились к уличным боям и захватам зданий.

"Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы. В группе имелись бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами Пагоня и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции", - рассказали в МВД Беларуси.

Белорусские правоохранители добавили, что "партизаны" собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом, где отрабатывали тактику ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу.