УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Беларуси поймали вооруженных партизан: найден "украинский след"

15 сентября 2020, 09:33

Задержанные якобы готовились к уличным боям и захватам зданий.

В Беларуси задержали "партизан" / Скриншот

В Беларуси заявили о задержании отряда партизан, у которых обнаружили украинскую символику.

Об этом идет речь в сообщении МВД Беларуси в Telegram.

Подчеркивается, что задержанные якобы готовились к уличным боям и захватам зданий.

"Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы. В группе имелись бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами Пагоня и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции", - рассказали в МВД Беларуси.

Белорусские правоохранители добавили, что "партизаны" собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом, где отрабатывали тактику ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу.

  • Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа.
  • Участники уличных акций считают выборы сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.
новости Беларуси протесты в Беларуси партизан
Сейчас вы просматриваете новость «В Беларуси поймали вооруженных партизан: найден "украинский след"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:52
Украинская экономика летит под откос
09:37
Американские ученые нашли эффективное лекарство от коронавируса Видео
09:33
В Беларуси поймали вооруженных партизан: найден "украинский след" Видео
09:02
Безвиз после пандемии: в Кабмине рассказали, когда ЕС откроет границы для украинцев Видео
08:53
Коронавирус в Украине "ломанулся" вперед – за сутки почти три тысячи больных Видео
08:41
Сильное алкогольное опьянение с похмельем увеличивает риск опасного заболевания Видео
08:33
Гороскоп для всех на 15 сентября: скачок вперед и удача на всех фронтах Видео
08:29
Почему в России заговорили о захоронении Ленина, и кто вместо него "поселится" в мавзолее мнение
08:19
Навальный рассказал, вернется ли в Россию Видео
08:13
Тихановская раскрыла план оппозиции и рассказала, что ждет Лукашенко Видео
07:53
Майдан в Беларуси: Зеленский предупредил об опасности "кровавой бойни" Видео
07:44
В КГГА рассказали, когда школьники начнут учиться дистанционно
07:39
Медики поделились планом питания, который продлевает жизнь Видео
07:23
Под Киевом на газопроводе прогремел мощный взрыв: подробности аварии Видео
07:15
"Эротично": Леся Никитюк покорила сеть упругими ягодицами
06:56
Минск-3 может подсунуть Украине "троянского коня" мнение
06:29
"Готовы расстреливать и пытать": в Беларуси назвали главную опору Лукашенко Видео
06:01
Медики установили, какой витамин повышает риск возникновения рака
05:33
С Днем Ксении – яркие поздравления и картинки на именины Ксении
05:06
В моду на осень пришел пленительный фиолетовый маникюр - фото Фото
04:27
У Зеленского рассказали, как намерены решать конфликт на Донбассе Видео
04:09
Пополнение Киевстар – через Портмоне, Интернет и картой
03:40
Белорусы на фоне протестов массово опустошают банки: названа сумма Видео
02:58
Гороскоп для всех на 16 сентября: назван главный счастливчик дня Видео
02:15
Почему полезно носить медицинскую маску - ученые дали ответ
01:37
Голая Ирина Шейк показала свою рыбешку
00:53
Все решилось в первые часы: в РФ объяснили, что спасло Навальному жизнь Видео
00:22
Пламенный привет из 90-х: ярчайшим трендом осени стала клетка - фото Фото
14 сентября, понедельник
23:57
Лоукостер Wizz Air до весны отменил рейсы из Украины: список
23:31
Коронавирус в Украине - за день диагностировали почти 2,5 тысячи больных Видео
23:25
Ученые выявили признаки жизни на Венере
22:57
В Омске врачи умышленно скрывали диагноз Навального – Reuters Видео
22:16
Медная вода: выявлены здоровые преимущества нового тренда Видео
22:14
В России объяснили, почему Путин не готов к поглощению Беларуси Видео
22:00
Нардеп выходит из фракции Слуга народа из-за взятки помощника
21:40
Видеть грибы во сне: к чему готовит это сновидение Видео
21:24
У Путина объяснили вопрос кредита Лукашенко и военных баз в Беларуси Видео
21:23
Урежут общинам, добавят на медицину и дороги: стало известно, как распределят госбюджет-2021
21:19
Осеннее равноденствие 2020 – когда и как праздновать
21:19
Войска МВД на помощь Лукашенко: Песков сделал заявление о решении Кремля Видео
21:06
Россия признала Лукашенко законным президентом Беларуси Видео
20:38
Опасные последствия для мужчин: как алкоголь влияет на тестостерон Видео
20:20
Книгарня Є угодила в скандал, назвав украинские книги нерентабельными
20:12
Зеленский дал "зеленый свет" миллиардному кредиту от Евросоюза Видео
19:44
Чем опасен "белый шум" заявлений Кравчука о Донбассе мнение
19:34
Разумкову не понравилось, как Ермак подбирает кадры с внучкой Фокина Видео
19:26
Власти Харькова пояснили, куда исчез Кернес Видео
19:00
Курс на НАТО, ЕС и США: Зеленский утвердил концепцию нацбезопасности Украины Видео
18:58
Тихановская резко ответила на кредит для Беларуси от России Видео
18:57
Эльман Пашаев отрицает получение денег от Ефремова за работу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять