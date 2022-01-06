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В Белом доме назвали основные темы предстоящего саммита США-Россия

6 января 2022, 07:57
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Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Россией запланированы на 10 января.

Джен Псаки
Джен Псаки рассказала, какие темы будут обсуждаться на переговорах между США и РФ / Фото Reuters

На следующей неделе должен состояться саммит между Соединенными Штатами Америки и Россией. Во время заседания США вместе с союзниками планируют поднять вопрос вторжения в соседние страны.

Также во время будущих переговоров США планируют обсудить с Российской Федерацией применение химического оружия на иностранной территории. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 5 января.

"Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели", — заявила она.

Как сообщал Главред, в понедельник, 10 января 2022 года, должны состояться переговоры между США и Россией в рамках Стратегического диалога по безопасности. Кроме того, на 12 января запланирована встреча Совета Россия-НАТО, а на 13-е число - заседание Постоянного совета ОБСЕ.

В середине декабря Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

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В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс. Позже стало известно, что они рассчитывают получить его уже в январе.

В администрации американского президента заявили, что США не будут отвечать на ультиматумы Кремля относительно безопасности "по пунктам".

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