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В Белом доме заявили, что встречи Байдена и Путина в Женеве в январе не будет

30 декабря 2021, 07:19
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В переговорах между США и Россией, которые намечены на 10 января в Женеве, примет участие делегация, которую возглавит Государственный департамент.

Байден, переговоры с Путиным
Байден поговорит с Путиным по телефону 30 декабря / Фото Reuters

Двусторонние переговоры между США и Россией, запланированные на начало января 2022 года, не предполагают личной встречи глав государств - Джо Байдена и Владимира Путина.

"Не ожидается, что президенты Байден и Путин примут участие в переговорах в Женеве", — сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации США, пишет Укринформ.

"Просто хочу повторить: мы не ожидаем, что президент Байден и президент Путин примут участие в этих обсуждениях 10 января", – добавил он.

Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного чиновника Совета по национальной безопасности США также сообщает, что на переговорах между США и Россией, которые намечены на 10 января в Женеве, ни Байден, ни Путин не будут присутствовать. Ожидается, что со стороны США в них примет участие делегация, которую возглавит Государственный департамент. В ней также будут представители Пентагона и других правительственных ведомств.

Как писал Главред, 28 декабря стало известно, что 10 января 2022 года должны состояться переговоры между США и Россией в рамках Стратегического диалога по безопасности. Кроме того, на 12 января запланирована встреча Совета Россия-НАТО, а на 13-е число - заседание Постоянного совета ОБСЕ.

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Ожидается, что в ходе переговоров представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.

Тем временем 30 декабря в Белом доме объявили, что в четверг состоится телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путином. По словам представителей администрации США, о звонке опросили в Кремле.

Как свидетельствует график главы Белого дома, телефонный разговор президентов Байдена и Путина стоит в графике американского лидера на 22:30 по киевскому времени.

"Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии, в 3:30 по полудню", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома расписании Байдена на четверг.

Байден проведет телефонный разговор не из Белого дома, а из семейной резиденции в городе Уилмингтон, штат Делавэр. Мероприятие будет закрытым для прессы.

Также в скором времени следует ожидать разговора президентов США и Украины - Джо Байдена и Владимира Зеленского, но точная дата звонка пока что неизвестна.

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