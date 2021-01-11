В Британии предрекли США "балканизацию"

По словам британского дипломата, США запросто могут стать похожими на Балканы в период войны и кровопролития.
Экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд предрек США "балканизацию", комментируя недавний штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа.
Как считает дипломат, сторонники Трампа — это "толпа ненавистников", посягнувших на "священные демократические институты", пишет Daily Mail. Бывший британский министр также уверен, что "огонь ненависти" еще не потушен, а недавние события в Вашингтоне не приведут к окончанию кризиса.
По мнению Милибэнда, есть риск, что Штаты станут похожими на Балканы в период острой стадии войн и кровопролития. Под "балканизацией" он понимает процесс распада региона на раздробленные этносы, объединенные только общим географическим положением и раздираемые враждой и противоречиями.
Читайте такжеБомбы и коктейли Молотова: стало известно, с чем сторонники Трампа пошли на Капитолий
"В этом опасность для сегодняшней Америки. Нынешние трения не ограничиваются часовыми поясами или даже политикой. Они затрагивают гораздо более острые вопросы — культуры, самовосприятия, смысла, мировоззрения", - считает Милибэнд.
Эти противоречия раздувают новостные машины, предпочитающие дебатам очернение, отметил он. В случае с США это сопряжено с серьезными рисками, так как многие американцы владеют большим количеством оружия.
Протесты в Вашингтоне – о чем ранее сообщал Главред:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- В соцсетях уже увидели "русский след" в организации беспорядков в США, так как на одном из видео штурма Капитолия слышны фразы на русском языке.