В Британии предрекли США "балканизацию"

Экс-министр заявил о возможной балканизации США / Reuters

Экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд предрек США "балканизацию", комментируя недавний штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

Как считает дипломат, сторонники Трампа — это "толпа ненавистников", посягнувших на "священные демократические институты", пишет Daily Mail. Бывший британский министр также уверен, что "огонь ненависти" еще не потушен, а недавние события в Вашингтоне не приведут к окончанию кризиса.

По мнению Милибэнда, есть риск, что Штаты станут похожими на Балканы в период острой стадии войн и кровопролития. Под "балканизацией" он понимает процесс распада региона на раздробленные этносы, объединенные только общим географическим положением и раздираемые враждой и противоречиями.

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"В этом опасность для сегодняшней Америки. Нынешние трения не ограничиваются часовыми поясами или даже политикой. Они затрагивают гораздо более острые вопросы — культуры, самовосприятия, смысла, мировоззрения", - считает Милибэнд.

Эти противоречия раздувают новостные машины, предпочитающие дебатам очернение, отметил он. В случае с США это сопряжено с серьезными рисками, так как многие американцы владеют большим количеством оружия.

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