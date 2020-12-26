В центре Берлина злоумышленники устроили стрельбу: четыре человека пострадали

В центре Берлина произошла стрельба / Reuters

Как минимум четыре человека пострадали во время стрельбы в Берлине в районе Кройцберг. Полиция объявила об этом утром в субботу, 26 декабря. Стрельба произошла около 4 часов утра.

Как пишет газета Bild со ссылкой на полицию, трое раненых были найдены недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Еще один пострадавший был обнаружен в близлежащем канале.

Причины произошедшего полиции пока неизвестны, поиски злоумышленников продолжаются.

Политических мотивов в стрельбе местная полиция не видит.

В поисках преступников задействован вертолёт.

О каких случаях стрельбы сообщалось ранее: