В центре Берлина злоумышленники устроили стрельбу: четыре человека пострадали

Причины произошедшего полиции пока неизвестны, поиски злоумышленников продолжаются.
Как минимум четыре человека пострадали во время стрельбы в Берлине в районе Кройцберг. Полиция объявила об этом утром в субботу, 26 декабря. Стрельба произошла около 4 часов утра.
Как пишет газета Bild со ссылкой на полицию, трое раненых были найдены недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Еще один пострадавший был обнаружен в близлежащем канале.
Причины произошедшего полиции пока неизвестны, поиски злоумышленников продолжаются.
Политических мотивов в стрельбе местная полиция не видит.
В поисках преступников задействован вертолёт.
О каких случаях стрельбы сообщалось ранее:
- 9 ноября военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем и забаррикадировался на территории части.
- В Нижегородской области в России 18-летний парень устроил стрельбу на автобусной остановке, есть погибшие и раненые.
Автор: Адриана Бубновская