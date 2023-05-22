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В центре Москвы в ДТП попал автомобиль патриарха РПЦ Кирилла: кадры с места происшествия

Андрей Ганчук
22 мая 2023, 09:52 обновлено 22 мая, 10:05
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Автомобиль Аурус, который принадлежит патриарху РЦП страны-агрессора России Кириллу (Владимиру Гундяеву), врезался в машину Вольво, пишут в Сети.
Авто патриарха Кирилла
В РПЦ не подтверждают информацию об аварии автомобиля, принадлежащего Кириллу - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот Telegram-канал Shot

В столице страны-оккупанта России Москве произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварию попал автомобиль, который принадлежит патриарху РПЦ Кириллу. Есть пострадавший, от госпитализации он отказался.

Как сообщает Telegram-канал Baza, рано утром 22 мая в центре Москвы автомобиль патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева) попал в ДТП. Аурус врезался в автомобиль марки Вольво.

По информации авторов канала, есть пострадавший. От госпитализации он отказался.

видео дня

"Авария произошла в 6:30 утра по московскому времени на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Автомобиль "Вольво" выезжал из переулка, когда в него врезался "Аурус". В результате столкновения машин пострадал один человек, но от госпитализации он отказался", - пишут в Сети.

Патриарха Кирилла в момент ДТП в авто не было

Как сообщает Интерфакс, в РПЦ заявили, что патриарха Кирилла не было в авто в момент аварии.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. В настоящий момент автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя", - подчеркнул изданию собеседник в патриархии.

Фото и видео с места ДТП

Автомобиль патриарха Кирилла
Автомобиль, который "принадлежит" патриарху Кириллу / Скриншот соцсети

Видео столкновения "принадлежащего" Кириллу авто с Вольво

Момент столкновения авто Кирилла с Вольво
Момент столкновения "принадлежащего" Кириллу авто с Вольво / Скриншот соцсети

Напомним, патриарх Кирилл назвал участие россиян в развязанной агрессором Россией войне против Украины якобы "защитой родины", что является, мол, "святым делом для каждого человека". Также он призвал сограждан, дескать, "идти мужественно к исполнению своей воинской обязанности".

Ранее митрополит РПЦ Антоний встретился с Папой Римским Франциском. Антоний является вторым человеком после Кирилла в РПЦ. Встреча прошла после того, как понтифик сказал, что "Ватикан принимает участие в миссии направленной на прекращение войны в Украине".

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