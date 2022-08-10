В Черногории в одном из кафе официанты носят форму с символом агрессии РФ

В Черногории в одном из кафе официанты носят форму с символом Z/ Посольство Украины в Черногории

В столице Черногории – городе Подгорица – сотрудники кафе "Руски Бар" носят форму, на которой изображена символика российской агрессии против Украины – латинская буква "Z".

Об этом сообщил черногорский портал "Pobjeda". В издании отмечают, что Черногория официально поддерживает политику ЕС в отношении России, однако среди населения звучат мнения о том, что якобы "события в Украине являются последствиями безбожия".

"Военный символ российской пропаганды, как знак поддержки вторжения этой страны в Украину, латинская буква "Z", которую во всем мире называют свастикой, нашел место и на униформе работников (учреждения, – ред.)", – отметили в издании.

Внимание на эту ситуацию обратило Посольство Украины в Черногории, которое осудило действия администрации заведения.

"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общественного питания столь дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", - говорится в заявлении ведомства, обнародованном в Facebook.

В посольстве заявили, что они уже направили ноту в соответствующие органы власти Черногории и ждут официальной реакции.

Напомним, 71-летняя россиянка в Москве "сдала" полиции свою соседку-украинку за то, что она во время конфликта заявила, что Украина победит Россию в войне, вернет свои территории и уничтожит Крымский мост.

Ранее сообщалось, что россияне массово бегут из оккупированного Крыма после взрывов, которые произошли на военном аэродроме в Сакском районе 9 августа. Одна из россиянок, которая с семьей покидала Крым, закатила истерику и расплакалась со словами, как она не хочет покидать Алушту, ведь чувствовала себя там "как дома".

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