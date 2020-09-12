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В ЦИК Беларуси ни сном ни духом о дате инаугурации Лукашенко

12 сентября 2020, 12:01

Ермошина отметила, что председатель ЦИК проводит церемонию инаугурации как приглашенное лицо, но подготовкой занимается администрация президента

Лукашенко
Дата инаугурации Лукашенко пока неизвестна / Reuters

В Беларуси пока не определились с датой инаугурации Александра Лукашенко. Как заявила глава Центризбиркома РБ Лидия Ермошина, ей ничего об этом неизвестно.

Об этом сообщил сайт Naviny.by со ссылкой на агентство БелаПан.

Ермошина отметила, что председатель ЦИК проводит церемонию инаугурации как приглашенное лицо, но подготовкой занимается администрация президента.

По ее информации, инаугурация должна быть назначена в двухмесячный срок после проведения выборов, которые состоялись 9 августа.

Выборы в Беларуси – о чем говорилось ранее:

  • 19 августа в ЦИК Беларуси назвали сроки инаугурации президента Александра Лукашенко. "Инаугурация пройдет не позже, чем через два месяца", - сообщили в ЦИК, но добавили, что обычно она проводится в течение месяца после объявления результатов выборов.
  • 15 августа в Евросоюзе заявили, что Брюссель не признает результатов выборов президента в Беларуси и готовит пакет санкций против всех лиц, которые причастны к фальсификациям избирательного процесса и насилию против людей.
  • 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4 661 075 человек), его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 человека).
  • 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.

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