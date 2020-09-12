В ЦИК Беларуси ни сном ни духом о дате инаугурации Лукашенко

Дата инаугурации Лукашенко пока неизвестна / Reuters

В Беларуси пока не определились с датой инаугурации Александра Лукашенко. Как заявила глава Центризбиркома РБ Лидия Ермошина, ей ничего об этом неизвестно.

Об этом сообщил сайт Naviny.by со ссылкой на агентство БелаПан.

Ермошина отметила, что председатель ЦИК проводит церемонию инаугурации как приглашенное лицо, но подготовкой занимается администрация президента.

По ее информации, инаугурация должна быть назначена в двухмесячный срок после проведения выборов, которые состоялись 9 августа.

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