В деле об отравлении Навального всплыли новые подробности

В деле об отравлении Навального новый поворот / Reuters

Кроме бутылки с водой, в деле об отравлении Алексея Навального есть и другие предметы со следами вещества из группы "Новичок", говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос парламентской фракции "Альтернатива для Германии".

В правительстве Германии вновь заявили о том, что точный состав яда, примененного против российского оппозиционного политика, не разглашают из-за "высокого риска распространения", сообщает РИА Новости со ссылкой на текст распоряжения Кабмина ФРГ.

Отметим, российскому оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому.

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее: