В ЕС назвали дату прекращения президентских полномочий Лукашенко

В Литве призывают к полному разрыву сотрудничества с режимом Лукашенко.
Президентская каденция действующего главы Беларуси Александра Лукашенко истекает 5 ноября, после чего в Европарламенте больше не будут признавать белорусского лидера легитимным главой республики.
Об этом рассказал депутат Литвы в ЕП Петрас Аустревичюс, сообщает Reuters.
"Европарламент перестанет признавать его президентом страны", - сказал политик.
По его словам, начиная с 5 ноября в Евросоюзе должны задуматься о полном пересмотре отношений с Минском, включая введение персональных санкций против Александра Лукашенко.
"ЕС нуждается в новом подходе к Беларуси, который включает прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко", - считает Аустревичюс.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси рассказали, как произойдет мирное свержение Лукашенко
- Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых победу, как утверждают в белорусском ЦИК, одержал многолетний глава государства Александр Лукашенко. По официальным сведениям, он набрал 80,10% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12%.
- Оппозиция не признала результатов выборов и вывела людей на улицы. Каждые выходные десятки тысяч белорусов выходят на массовые протесты с целью отставки Александра Лукашенко с поста президента страны.
- В Евросоюзе назвали выборы сфальсифицированными и готовят ряд санкций против режима Лукашенко.
- В четверг, 17 сентября, Европарламент принял резолюцию, в которой выборы президента Беларуси были названы сфальсифицированными. Александр Лукашенко не признан легитимным президентом Беларуси.
Автор: Андрей Ганжа