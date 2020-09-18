В ЕС назвали дату прекращения президентских полномочий Лукашенко

Лукашенко станет нелегитимным для ЕС уже с 5 ноября - депутат Европарламента/ belta.by

Президентская каденция действующего главы Беларуси Александра Лукашенко истекает 5 ноября, после чего в Европарламенте больше не будут признавать белорусского лидера легитимным главой республики.

Об этом рассказал депутат Литвы в ЕП Петрас Аустревичюс, сообщает Reuters.

"Европарламент перестанет признавать его президентом страны", - сказал политик.

По его словам, начиная с 5 ноября в Евросоюзе должны задуматься о полном пересмотре отношений с Минском, включая введение персональных санкций против Александра Лукашенко.

"ЕС нуждается в новом подходе к Беларуси, который включает прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко", - считает Аустревичюс.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси рассказали, как произойдет мирное свержение Лукашенко