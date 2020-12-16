В ЕС одобрили продление санкций против России: стал известен срок

Согласно имеющимся данным, в Брюсселе продлили действие предыдущего пакета антироссийских санкций
Послы стран, которые входят в Европейский союз, поддержали решение о продлении экономических санкций против Российской Федерации.
Об этом на своей странице в сервисе микроблогов Twitter написал корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. "Послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России еще на 6 месяцев", ‒ написал он.
Как сообщает Йозвяк, действие предыдущего пакета санкций истекало 31 января будущего года. Таким образом, ограничительные меры против РФ за военную агрессию на востоке Украины будут продлены до 31 июля 2021 года.
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Санкции ЕС против России - что было ранее:
- В минувший раз в Евросоюзе санкции против России продлевали после оценки состояния выполнения Кремлем Минских соглашений по урегулированию военного конфликта на Донбассе. В Брюсселе сочли, что реализация договоренностей не достигнута.
- На данный момент пакет экономических санкций против России ограничивает доступ к рынкам капитала ЕС для некоторых банков и компаний, а также запрещает финансовую помощь и посредничество для российских финансовых институтов.
Автор: Дмитрий Видоменко