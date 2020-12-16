В ЕС одобрили продление санкций против России: стал известен срок

В ЕС одобрили продление санкций против России: / УНИАН

Послы стран, которые входят в Европейский союз, поддержали решение о продлении экономических санкций против Российской Федерации.

Об этом на своей странице в сервисе микроблогов Twitter написал корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. "Послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России еще на 6 месяцев", ‒ написал он.

Как сообщает Йозвяк, действие предыдущего пакета санкций истекало 31 января будущего года. Таким образом, ограничительные меры против РФ за военную агрессию на востоке Украины будут продлены до 31 июля 2021 года.

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Санкции ЕС против России - что было ранее: