В ЕС отказались от скандальной фразы Борреля, произнесенной Зеленскому

В СМИ утверждают, что Боррель мог и не говорить Зеленскому фразу про "банкомат".
В Евросоюзе приняли решение изъять из статьи главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля фразу о том, что ЕС для Украины не должен восприниматься в качестве "банкомата" или "благотворительной организации".
Об этом сообщает Европейская правда.
Как отмечает издание, в тексте вышедшей на сайте Европейской службы внешних действий статьи были внесены изменения. Изменение своей позиции в данном вопросе подтвердили ЕП и в представительстве Европейского союза.
В частности, из материала было принято решение изъять предложение Борреля "Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом".
Более того, инсайдер Европейской правды уверяет, что в ходе встречи Борреля и Зеленского чиновник ЕС такую фразу и вовсе не озвучивал.
Другие моменты в тексте не изменились.Читайте такжеЗеленский дал "зеленый свет" миллиардному кредиту от Евросоюза
- Напомним, 25 сентября в Евросоюзе опубликовали заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля. Было указано, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским европейский чиновник призвал Украину не считать ЕС банкоматом или благотворительной организацией.
- Добавим, официальный Киев намеревался провести переговоры с Евросоюзом о пересмотре Соглашения об ассоциации. Дискуссия должна была пройти в рамках двустороннего саммита Украина-ЕС, запланированного на 1 октября.
- Саммит Украина-ЕС был перенесен после разговора главы Европейского совета Шарля Мишеля с президентом Украины Владимиром Зеленским. Новая дата проведения мероприятия – 6 октября.