В ЕС отказались от скандальной фразы Борреля, произнесенной Зеленскому

Другие моменты в заявлении ЕС не претерпели изменений / УНИАН

В Евросоюзе приняли решение изъять из статьи главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля фразу о том, что ЕС для Украины не должен восприниматься в качестве "банкомата" или "благотворительной организации".

Об этом сообщает Европейская правда.

Как отмечает издание, в тексте вышедшей на сайте Европейской службы внешних действий статьи были внесены изменения. Изменение своей позиции в данном вопросе подтвердили ЕП и в представительстве Европейского союза.

В частности, из материала было принято решение изъять предложение Борреля "Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом".

Более того, инсайдер Европейской правды уверяет, что в ходе встречи Борреля и Зеленского чиновник ЕС такую фразу и вовсе не озвучивал.

Другие моменты в тексте не изменились.Читайте такжеЗеленский дал "зеленый свет" миллиардному кредиту от Евросоюза