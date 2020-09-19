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В ЕС снова устроили блокаду санкций против режима Лукашенко: названа причина

19 сентября 2020, 13:22

В Евросоюзе по-прежнему нет единой позиции по санкциями против Минска.

Евросоюз, флаг
Кипр не намерен поддерживать санкции ЕС против режима Лукашенко/ Reuters

Страны Европейского Союза вновь не смогли согласовать санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Республика Кипр снова заблокировала введение ограничительных мер в отношении Минска, фактически поставив ультиматум Брюсселю.

Об этом сообщает немецкое издание DW.

По данным журналистов, представитель Кипра ветировал проект санкционных мероприятий против режима Лукашенко в пятницу, 18 сентября, в ходе заседания Комитета представителей стран Евросоюза в Брюсселе.

Позиция Кипра по Беларуси базируется на том, что ЕС готов вводить санкции против РБ, однако не применяет штрафных мер в отношении Турции, которая изучает возможности добычи природного газа в спорных территориальных водах Средиземного моря.

По вопросам санкций против Анкары киприоты получили поддержку от госсекретаря Франции по делам Европы Клемана Бона, который заявил, что ЕС должен рассмотреть ограничительные меры против Турции, угрожающей национальной безопасности Кипра.Читайте такжеМассовые санкции против режима Лукашенко: в Литве анонсировали еще один удар

  • Напомним, 20 августа журналист Рикард Йозвяк утверждал, что Греция и Кипр не поддерживают режим ограничительных мер против Беларуси из-за своей политической позиции по Турции.
  • 10 сентября во французской прессе появились информация о том, что Кипр готов ветировать санкции против режима Лукашенко из-за нежелания ЕС рассматривать ограничения против Турции, ведущей разведку газовых месторождений в восточной части Средиземного моря.
  • Однако не исключается вариант, согласно которому санкции против режима Лукашенко все-таки будут приняты накануне совета по иностранным делам ЕС, который состоится 21 сентября.

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