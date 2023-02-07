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В ЕС устроили скандал из-за утечки данных о визите Зеленского в Брюссель

7 февраля 2023, 17:25
Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что ответственность за утечку информации должен нести Европейский парламент.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua, pixabay

В Европейском союзе у официальных лиц возникли взаимные обвинения. Все из-за возможного визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель.

Как пишет The Guardian, саммит лидеров ЕС состоится 9-10 февраля в Брюсселе.

Первую информацию о запланированной поездке Зеленского сообщили итальянские СМИ. Впоследствии представители Европейской народной партии (ЕНП) о ней сообщили в Twitter.

"Мы с нетерпением ждем возможности поздравить Вас в Брюсселе, господин Президент", — говорится в публикации.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что ответственность за утечку информации должен нести Европейский парламент. В самом Европарламенте обвиняют президента ЕП Роберту Мецолу, которая является членом ЕНП, которая освещала этот визит.

Более того, дипломаты ЕС упрекнули в том, что Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен соревнуются в демонстрации поддержки Украины. Речь идет, в частности, о заявлениях фон дер Ляен о вступлении Украины ЕС, многие страны считают слишком "громкими".

"Ссора показывает, как институты ЕС конкурируют и борются, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и свою поддержку Зеленскому", – пишет The Guardian.

Что говорят о визите Зеленского в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить другую страну во время российского вторжения при двух условиях. Как говорит главы МИД Украины Дмитрий Кулеба, этот визит должен принести конкретные результаты и нужно будет ориентироваться на текущую ситуацию на фронте.

"Я не буду комментировать визиты президента. Президент, выступая в декабре на конференции послов в декабре, четко сказал, что его визиты за границу возможны в двух условиях", - говорится в заявлении.

Кулеба объяснил, что первым условием является возможность получения конкретных результатов такого визита. А вторая - визит будет возможным учитывая текущую ситуацию на фронте.

"Вот, руководствуясь этими критериями, МИД работает над некоторыми визитами президента, но когда и куда они состоятся вы будете узнавать от него или его офиса", - добавил Кулеба.

Визит Зеленского в Брюссель - что известно

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит глав государств и правительств Европейского союза.

Встреча лидеров ЕС запланирована на 9 и 10 февраля и пройдет в Брюсселе.

Информированный источник издания сообщил, что Зеленский прибудет в Брюссель в четверг, 9 февраля, на саммит глав ЕС. Однако в целях безопасности точная программа визита главы государства держится в секрете.

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