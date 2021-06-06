Стало известно о планах Брюсселя по включению новых государств в Евросоюз

В Евросоюзе призвали включить в наднациональное объединение Албанию, Северную Македонию, Сербию и Черногорию / Reuters

Европейский Союз должен включить в наднациональное объединение западно-балканские страны, среди которых – Албания, Северная Македония, Сербия, а также Черногория. Расширение Союза должно благоприятно отразиться на стабильности континента. Впрочем, государства должны выполнить требования, чтобы войти в ЕС. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

"Расширение может иметь огромные преимущества как для региона, так и для Европы в целом, поскольку оно поможет обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент", - цитирует его слова газета Welt.

Также он добавил, что перспективы вступления западно-балканских государств в Евросоюз зависят от того, как в этих странах будут продвигаться важные структурные изменения.

"В каждой из этих стран еще предстоит завершить реформы", - подчеркнул Давид Сассоли.

Как отмечает Радио Свобода, Евросоюз уже проводит консультации с Черногорией, Сербией, Албанией и Северной Македонией о перспективе их вступления в Союз. Данные государству уже являются официальными кандидатами. При этом Брюссель планирует начать переговоры по тому же вопросу с Боснией и Герцеговиной, а также с Косово.

При этом, указывает издание, ЕС может столкнуться с определенными проблемами в планах по расширению объединения. Некоторые из них связаны с этническими разногласиями в Северобалканском регионе. Чтобы присоединить новые государства, нужно согласие всех стран-членов Евросоюза.Читайте такжеЗеленский назвал Украину мощной страной и сделал заявление в адрес ЕС

В частности, в прошлом году Болгария наложила вето на переговоры Евросоюза по включению Северной Македонии в Союз. Причиной тому являются споры по вопросам языка и истории. Болгарская сторона не намерена отзывать свое вето и требует, чтобы македонцы признали происхождение своего языка и идентичности от Болгарии. При этом Северная Македония считает, что македонский язык является отдельным северо-славянским языком.

При этом подчеркивается, что на Западе призывают ЕС усилить переговоры о включении новых государств в наднациональное объединение на фоне давления со стороны РФ и Китая.

Евросоюз новости

Глава Европарламента Давид Сассоли 30 мая призвал Европу запустить новые санкции в отношении РФ. По его мнению, Евросоюзу следует усилить ограничительные меры против российских чиновников и установить контакты с гражданским обществом в России.

СМИ опубликовали проект совместного заявления саммита США – Евросоюз в рамках которого Европа призвала Вашингтон объединить усилия с целью противостояния угрозам со стороны РФ.

4 июня в Евросоюзе приняли решение полностью заблокировать небо для самолетов из Беларуси. Такие меры реализованы из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.