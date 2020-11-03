В Евросоюзе назвали условие сохранения безвизового режима для Украины

Украина должна срочно восстановить антикоррупционную инфраструктуру для продолжения сотрудничества - ЕС / Reuters

Власти должны в максимально сжатые сроки восстановить антикоррупционное законодательство. Решение вопросов по законам о борьбе с коррупцией является условием сохранения финансового сотрудничества и безвизового режима Евросоюза с Украиной.

Об этом говорится в заявлении представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано, с содержанием которого ознакомились журналисты издания Европейская правда.

Решение КСУ по антикоррупционным законам ставит под вопрос работу созданных после Революции 2014 года институтов по борьбе с коррупцией. Такой вердикт инстанции наносит удар по ряду международных обязательств, выполнение которых взяла на себя Украина.

Стано акцентировал внимание на том, что именно создание антикоррупционной инфраструктуры является главным обязательством Украины, которое государство взяло на себя в процессе подписания с ЕС Соглашения об Ассоциации, программы макрофинансовой помощи и процесса реализации безвизовых поездок с европейскими странами.Читайте такжеКрушение планов Украины: в Слуге народа заявили о новых угрозах от КСУ

В ЕС положительно оценивают быструю реакцию украинских властей на сложившуюся ситуацию, однако призывают Киев как можно быстрее выполнить свои обязательства и восстановить антикоррупционное законодательство.

"Мы призываем украинскую власть в кратчайшие сроки восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи Национального агентства по предотвращению коррупции, а также стабилизировать правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины до крайнего срока 16 декабря, установленного Конституционным судом", - заявил Стано.

Также он добавил, что украинская власть должна продолжить работу над реформированием судебной системы. Институты ЕС готовы поддержать Украину в данном направлении.

Как подчеркивает издание, в заявлении Петера Стано нет четких требований, каким образом Украина должна восстановить работу антикоррупционных институтов. Главный тезис ЕС – принятие ключевых решений в максимально короткие сроки.Читайте также"Страна на грани катастрофы": опубликовано обращение Зеленского к Слуге народа

Конфликт властей и КСУ