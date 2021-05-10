В Евросоюзе поставили "диагноз" ухудшающимся отношениям с РФ

Жозеп Боррель заявил об улучшении отношений между Евросоюзом с США.
Отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией ухудшаются, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Как подчеркнул он по прибытии на заседание министров иностранных дел ЕС, наметилось улучшение в отношениях между Евросоюзом с США, сообщает Европейская правда.
"Наши отношения с США меняются, теперь у нас сильное партнерство. Это особенно стало понятно после саммита G7. Мы обсудим [в ходе заседания] и Россию, с которой, наоборот, они не улучшаются", - добавил Боррель.
Отметим, что министры иностранных дел ЕС встретятся в понедельник в Брюсселе, чтобы обсудить трансатлантические отношения и Западные Балканы. Ожидается, что специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри присоединится к встрече с помощью видеоконференции.
Ранее министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) по итогам встречи в Лондоне сделали совместное заявление из-за российской агрессии против Украины.
Они потребовали от России полностью отвести войска от украинской границы.
Ухудшение отношений между Евросоюзом и РФ:
- Ранее глава Европейской партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что Запад должен отключить Россию от SWIFT и заморозить счета российских олигархов в том случае, если Москва пойдет на новую военную агрессию в отношении Украины.
- В конце апреля Россия ввела санкции против 8 граждан Европейского Союза. Вследствие этого вице-президенту Еврокомиссии Вере Юровой и главе Европарламента Давиду Сассоли запретили въезд на территорию российского государства.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг критике решение России и заявил, что Москва вместо поиска компромисса решила пойти на конфронтацию с Брюсселем.