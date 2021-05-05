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Страны G7 резко обратились к России из-за агрессии в адрес Украины

5 мая 2021, 22:56
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Страны Большой семерки выступают за сохранение санкций против России.

Российские войска
Российские войска на границе / Reuters

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) по итогам встречи в Лондоне сделали совместное заявление из-за российской агрессии против Украины.

Таким образом, министры G7 потребовали от России полностью отвести войска от украинской границы.

"Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности", - отмечается в заявлении.

В то же время министры отметили поддержку попыток Франции и Германии в нормандском формате по обеспечению полного выполнения минских договоренностей.

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"Мы остаемся полностью преданными выполнению санкций, напоминая, что продолжительность международных санкций связана с полным выполнением Россией своих обязательств в рамках минских договоренностей и возвращением Крыма", - отмечается в заявлении G7.

Главы МИД G7 обеспокоены дестабилизирующими действиями России и нарушениями прав человека, в частности в оккупированном Крыму.

"Мы глубоко обеспокоены сохранением безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно оккупированном Крыму", – заявили страны Большой семерки.

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Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:

российские войска Большая cемерка
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