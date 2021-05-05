Страны G7 резко обратились к России из-за агрессии в адрес Украины

Страны Большой семерки выступают за сохранение санкций против России.
Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) по итогам встречи в Лондоне сделали совместное заявление из-за российской агрессии против Украины.
Таким образом, министры G7 потребовали от России полностью отвести войска от украинской границы.
"Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности", - отмечается в заявлении.
В то же время министры отметили поддержку попыток Франции и Германии в нормандском формате по обеспечению полного выполнения минских договоренностей.
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"Мы остаемся полностью преданными выполнению санкций, напоминая, что продолжительность международных санкций связана с полным выполнением Россией своих обязательств в рамках минских договоренностей и возвращением Крыма", - отмечается в заявлении G7.
Главы МИД G7 обеспокоены дестабилизирующими действиями России и нарушениями прав человека, в частности в оккупированном Крыму.
"Мы глубоко обеспокоены сохранением безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно оккупированном Крыму", – заявили страны Большой семерки.
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Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что настоящей целью наращивания Россией военного присутствия вблизи границ Украины может быть усиление давления на страну с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед обсуждением министрами иностранных дел Евросоюза ситуации на границе Украины призвал Россию отвести войска.