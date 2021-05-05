В G7 пообещали следить за агрессией РФ и поддержали Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите Большой семерки в Лондоне пообщался с главами МИД Франции и Германии - Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.
На саммите Большой семерки (G7) в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил украинский вопрос с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом.
Стороны подтвердили поддержку суверенитета Украины. Об этом говорится на сайте Госдепа США.
"Госсекретарь и министр иностранных дел также подтвердили неизменную поддержку суверенитета Украины со стороны США и Франции, согласились внимательно следить за агрессией России против Украины", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеБлинкен сделал заявление в отношении РФ и ее агрессии против УкраиныГлава МИД Германии Хайко Маас и госсекретарь США также обсудили Украину и строительство газопровода Северный поток-2. Министр иностранных дел Германии подчеркнул важность поддержки Украины перед лицом агрессии РФ.
"Госсекретарь США также выразил решительную оппозицию газопроводу Северный поток-2. Госсекретарь и Маас подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", - говорится в сообщении.
Визит Блинкена в Украину - о чем ранее писал Главред:
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет находиться с рабочим визитом в Украине 5-6 мая.
- Вместе с Блинкенов в Украину приедет и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд
- Блинкен приедет по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы. 6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры.
- Они предметно обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.
- В рамках визита в Киев Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем недавнее наращивание войск России возле украинских границ.
- Президент США Джо Байден заявил, что надеется на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в июне 2021 года во время его весеннего турне по Европе.