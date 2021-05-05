В G7 пообещали следить за агрессией РФ и поддержали Украину

Энтони Блинкен на саммите G7 пообщался с главами МИД Франции и Германии/ Фото Reuters

На саммите Большой семерки (G7) в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил украинский вопрос с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Стороны подтвердили поддержку суверенитета Украины. Об этом говорится на сайте Госдепа США.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также подтвердили неизменную поддержку суверенитета Украины со стороны США и Франции, согласились внимательно следить за агрессией России против Украины", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеБлинкен сделал заявление в отношении РФ и ее агрессии против УкраиныГлава МИД Германии Хайко Маас и госсекретарь США также обсудили Украину и строительство газопровода Северный поток-2. Министр иностранных дел Германии подчеркнул важность поддержки Украины перед лицом агрессии РФ.

"Госсекретарь США также выразил решительную оппозицию газопроводу Северный поток-2. Госсекретарь и Маас подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", - говорится в сообщении.

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