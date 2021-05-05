УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В G7 пообещали следить за агрессией РФ и поддержали Украину

5 мая 2021, 07:01
Прослушать новость
Остановить

Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите Большой семерки в Лондоне пообщался с главами МИД Франции и Германии - Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Энтони Блинкен на саммите G7 в Лондоне
Энтони Блинкен на саммите G7 пообщался с главами МИД Франции и Германии/ Фото Reuters

На саммите Большой семерки (G7) в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил украинский вопрос с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Стороны подтвердили поддержку суверенитета Украины. Об этом говорится на сайте Госдепа США.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также подтвердили неизменную поддержку суверенитета Украины со стороны США и Франции, согласились внимательно следить за агрессией России против Украины", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеБлинкен сделал заявление в отношении РФ и ее агрессии против УкраиныГлава МИД Германии Хайко Маас и госсекретарь США также обсудили Украину и строительство газопровода Северный поток-2. Министр иностранных дел Германии подчеркнул важность поддержки Украины перед лицом агрессии РФ.

"Госсекретарь США также выразил решительную оппозицию газопроводу Северный поток-2. Госсекретарь и Маас подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", - говорится в сообщении.

Визит Блинкена в Украину - о чем ранее писал Главред:

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет находиться с рабочим визитом в Украине 5-6 мая.
  • Вместе с Блинкенов в Украину приедет и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд
  • Блинкен приедет по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы. 6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры.
  • Они предметно обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.
  • В рамках визита в Киев Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем недавнее наращивание войск России возле украинских границ.
  • Президент США Джо Байден заявил, что надеется на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в июне 2021 года во время его весеннего турне по Европе.

новости США Большая семерка Энтони Блинкен Северный поток-2 военная агрессия РФ Хайко Маас Жан-Ив Ле Дриан новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «В G7 пообещали следить за агрессией РФ и поддержали Украину». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Церковный календарь праздников в мае 2021 – все важные датыЦерковный календарь праздников в мае 2021 – все важные даты Путин проверил НАТО на вшивость, результатом он доволенПутин проверил НАТО на вшивость, результатом он доволен Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 мая 2021: сложности и подарок судьбыГороскоп всех знаков Зодиака на 3 мая 2021: сложности и подарок судьбы Смертельное ДТП в Киеве с Infiniti: подробности и отмазка защиты "мажора"Смертельное ДТП в Киеве с Infiniti: подробности и отмазка защиты "мажора" В Украине рухнул мост, который отремонтировали при ПорошенкоВ Украине рухнул мост, который отремонтировали при Порошенко

Последние новости

09:14
СМИ назвали возможную дату встречи Байдена и Путина
09:02
Сезон клещей стартовал: врач рассказала, как уберечься и что делать после укуса Видео
08:47
Два счастливых года Зеленского мнение
08:19
В Украине резко упало число новых диагнозов COVID-19 Видео
08:01
Глава УПЦ МП в Киево-Печерской лавре забросал людей яйцами и "порвал" Сеть Видео
Реклама
07:45
Ученые из Гарварда назвали пять упражнений, которые "творят чудеса" с телом Видео
07:32
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 мая 2021: во что нельзя уходить Видео
07:28
Эпидемиолог предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19
07:11
В чем польза авокадо: медики нашли новое свойство
07:01
В G7 пообещали следить за агрессией РФ и поддержали Украину Видео
06:54
Запад сделал Москве последнее предупреждение мнение
06:32
Не включается телефон: 5 советов, которые помогут решить проблему
06:27
Блинкен сделал заявление в отношении РФ и ее агрессии против Украины Видео
06:02
Илларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину Видео
05:28
Брови, которые молодят: этот простой фокус должны знать все Видео
05:05
Когда в мае махнуть на море, а в какие дни забыть о поездках: советы астролога Видео
04:22
День матери в 2021 году: когда отмечать и что подарить Видео
03:50
Почему челка - худшее, что вы можете сделать с волосами Видео
03:07
Осенью Украину ждет COVID-21: врач рассказала, чем опасен этот штамм Видео
02:16
Вкусный весенний салат: 5 самых легких и простых рецептов Видео
Реклама
00:55
РФ готовит удар: эксперт назвал самое слабое звено обороны Украины Видео
00:37
Госсекретарь США рассказал, чего ждать от встречи Байдена и Путина Видео
00:19
Когда День святого Николая Вешнего: что делать в его праздник в мае
04 мая, вторник
23:54
Манчестер Сити обыграл ПСЖ и вышел в финал Лиги Чемпионов Фото
23:27
Врач назвала самый опасный орех для организма Видео
23:18
Минсоцполитики приготовило пенсионерам "сюрприз" Видео
22:50
Байден сделал заявление о будущей встрече с Путиным Видео
22:31
Врач предупредил об опасности "индийского" штамма коронавируса Видео
22:15
Астролог предупредил, в какие дни мая грозят опасности для здоровья Видео
22:05
Синоптики рассказали, когда в Украине резко потеплеет Видео
22:01
В США сделали заявление о Северном потоке-2 и России Видео
21:33
Комаровский предупредил, чем особенно опасен коронавирус в легкой форме Видео
21:25
Социолог пояснил, почему украинцы меняют свое отношение к вакцинации
20:58
Во Франции заявили о принятии жестких мер в отношении России Видео
20:50
Церковный календарь праздников в мае 2021 – все важные даты Видео
20:33
Зеленский откровенно высказался о роли Украины в Евросоюзе
20:33
Вещи, которые женщина не должна носить на работу Видео
20:16
Украинцев предупредили о резком подорожании продуктов летом Видео
19:48
Названы сроки запуска в Евросоюзе паспортов вакцинации Видео
19:45
"Впервые в истории солнце не взошло": главное о новом сезоне Destiny 2 Видео
Реклама
19:36
Коболев назвал причины своего увольнения из Нафтогаза Видео
19:02
Степанов рассказал, кто распространяет фейки о COVID-вакцинации Видео
18:59
На Ровенщине 18-летний парень жестоко убил товарища Фото Видео
18:34
Как работаем в мае 2021 в Украине: названы выходные дни на 9 Мая Видео
18:29
В Киеве после локдауна изменились правила посещения школы Видео
18:28
В Чехии вспыхнул очередной скандал из-за Спутника V Видео
18:15
Цифровой детокс: как гаджеты крадут время и что с этим делать
17:46
Эпидемиолог назвала новые и более опасные симптомы коронавируса Видео
17:07
Блинкен перед приездом в Украину рассказал про агрессию России Видео
17:01
Магазин Microsoft Store предлагает выгодные цены на игры для Xbox и ПК Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять